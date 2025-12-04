肺結核後遺症曝！醫：罹肺癌風險飆破200倍

▲一名曾罹患肺結核後，肺癌風險飆200倍，中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山分析後，認為台灣女性得肺癌80至90%以上，都是不菸不酒可能跟基因遺傳有關。（圖／Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 台灣大學近日傳肺結核個案接觸事件，不少學生收到通知，需要在期末考週參加X光、抽血等檢查，直呼「擾民」而事實上，中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山就曾提到，肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀，但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛，尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時、而呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等，有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎。若出現上述任何症狀，建議及時就醫檢查。

廣告 廣告

謝義山分享一名75歲女性個案，他平時不菸不酒，後續安排健檢LDCT肺癌篩檢，發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，就醫治療後，恢復狀況良好。據了解，患者曾在10多年前罹患肺結核，肺部淋巴有如石頭般，甚至出現沾黏情形。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山表示，個案執行達文西肺葉切除手術，發現病患因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重，一旦手術時分破血管，瞬間可能就是數千甚至上萬cc的大流血，幸好透過達文西手術，順利止住流血，最後只有200cc的出血量。醫師建議患者，要努力深呼吸、咳痰，且盡早下床活動，休息2週即可從事輕便的工作，粗重工作或運動則建議2至3個月後再進行。

謝義山提醒，根據統計，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會約是正常人的40倍到200倍之多，若有罹患過肺結核、肺部受過傷等，建議可做低劑量胸部電腦斷層。



台灣女性得肺癌百分之80至90以上都是不菸不酒，謝義山分析，可能跟基因遺傳有關，而女性有家族史或是肺部有節結情形，則建議每年要做檢查肺癌篩檢，早期發現、早期治療。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台大外籍生確診肺結核？匡列逾900人 疾管署副署長：不希望獵巫

肺結核如何傳染？高危險族群發病率多23倍 6大說明一次看懂

台大爆肺結核確診案！醫提醒4族群要注意 「7分篩檢法」檢測法曝