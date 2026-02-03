肺腺癌致癌機轉找到了！研究揭「防腐劑、汽機車廢氣」都是元兇之一

每年逾萬國人死於肺癌，中研院分析不吸菸肺腺癌患者飲食及生活環境，研究證實，汽機車廢氣、空汙PM2.5等多環芳香烴（PAHs）、加工食品防腐劑的亞硝胺等為致癌關鍵因子。《優活健康網》特摘此篇分享肺腺癌的相關研究，並探討防腐劑、汽機車廢氣對於人體的影響。











進一步分析發現，男性及女性對於環境因子的耐受性不同。女性對食物工業中使用的防腐劑特別敏感，其中亞硝胺的影響為女性大於男性，如年長女性罹患肺腺癌可能與防腐劑有關，研判應是早期女性多吃醃製物。男性則與吸菸、二手菸及汽機車排放廢氣、PM2.5等空汙有關，建議男性騎機車時應戴口罩。

肺腺癌的關鍵致癌機轉



中央研究院推動的「台灣癌症登月計畫」近期完成全球首度涵蓋歐美、亞洲多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究，揭開致癌機轉，並辨識出高復發風險的「類晚期」亞型，有助於早期監測與精準治療。成果刊登於國際期刊《癌細胞》（Cancer Cell），代表台灣在癌症研究領域邁出重要一步。

計畫主持人、中研院化學所特聘研究員陳玉如表示，研究揭示肺腺癌的關鍵致癌機轉，並發掘多個具臨床潛力的藥物靶點，預期將為肺腺癌早期監測與精準治療帶來新契機。

研究證實，吸菸患者體內的多環芳香烴（PAHs）、亞硝胺等環境致癌物突變印記，並非亞洲特有，而是全球共通現象；同時鑑定出與環境致癌物相關的不同腫瘤分群，突顯環境因子在肺腺癌病程中的普遍性與重要性。

研究團隊透過蛋白質體分析，將肺腺癌分為3大亞型，其中C2「類晚期」亞型雖屬臨床第1期，卻展現與晚期腫瘤高度相似的分子特徵，復發與轉移風險極高。





研究助挖掘藥物靶點



陳玉如指出，男性患者多受吸菸及環境汙染影響，加速腫瘤惡化；女性則多與內在致癌因子相關，癌細胞更容易逃避免疫監控。未來將依性別與致癌途徑設計個別化治療，成為精準醫療新方向。

除了揭示成因與亞型，研究也帶來治療新契機。團隊鎖定特定亞型中表現量特別高、且基因沉默會影響癌細胞存活的蛋白質與磷酸化位點，發掘出多個具臨床潛力的藥物靶點，並提出針對不同亞型患者的多層次治療策略藍圖。

中研院副院長周美吟表示，中研院自2016年啟動「癌症登月計畫」，結合科學家與臨床醫師，並與美國國家癌症研究所合作。2020年已發表台灣女性患者吸菸率相關成果，如今進一步擴大樣本並在國際期刊發表，顯示台灣不只是參與者更是關鍵推動者。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，肺癌是台灣癌症發生率、死亡率與健保支出最高的「三冠王」，也是全球重大議題。本研究有助釐清高復發風險族群，並挖掘潛力藥物靶點。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：防腐劑、汽機車廢氣 罹患肺腺癌關鍵因子）

