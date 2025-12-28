肺部影像1情況肺癌風險增13.77倍！女性較容易發現
肺部健康隱形警報－毛玻璃結節不是癌症，但需要重視！隨著低劑量電腦斷層檢查普及，「肺結節」、「毛玻璃結節」等名詞頻繁出現在檢查報告中，引發民眾焦慮。最新研究指出，毛玻璃結節如果出現「實質成分」，肺癌風險可高達原本的13.77倍，提醒女性特別注意，年過50歲以上都建議做低劑量電腦斷層檢查。
肺結節與毛玻璃結節的關係
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，肺結節其實就是肺部影像檢查中發現的小白點或小陰影，醫學上定義為直徑小於3公分的局部陰影，超過3公分則稱為腫塊。這些小陰影有時像無害的小雲，但也可能隱藏著健康風險。
毛玻璃結節（Ground-glass Nodule, GGN）是肺結節的一種特殊類型。它之所以有這個名稱，是因為在影像上呈現一層朦朧、半透明的感覺，就像玻璃被磨砂過一般，沒有那麼明顯、那麼「實」。簡單來說，肺結節是大範圍的名詞，而毛玻璃結節是其中較需要高度警覺的類型。特別是當毛玻璃結節內慢慢出現「實質成分」（Solid Component）時，通常意味著惡性風險正在升高。
看更多：她結節拖2年不理竟變肺癌！醫警告再晚恐末期 無症狀不能忽略1件事
年齡、吸菸與影像特徵是重要風險指標
最近一篇系統性回顧研究分析了2059位病人、14篇研究，清楚指出毛玻璃結節的風險因素：年齡越大，肺部這類影子越容易長大、變壞；有吸菸史的人，不論多久以前，風險都大幅增加。張家銘指出，女性雖然比較容易被發現有毛玻璃結節，但惡化機率稍微低一些。不過這不代表可以掉以輕心，穩定追蹤才是讓自己安心的方式。
影像報告中的關鍵字如「大於8mm」、「毛刺狀」、「空氣支氣管狀」、「分葉狀」、「含實質成分」等，都是科學證實的風險指標。特別是「實質成分」，研究顯示風險可高達原本的13.77倍。這就像藏在肺部的地雷，既然知道它存在，就絕對不能視而不見。
看更多：台灣特有的肺癌基因！《Nature》揭露肺癌基因突變竟與馬兜鈴酸有關
九成肺結節為良性，但不能忽視惡性可能
張家銘表示，約九成的肺結節最終被證實是良性的，這點民眾可以先放心。這些良性結節的來源多元，與生活環境和年齡都有關聯。良性結節主要有三種來源：
過去感染留下的痕跡
如結核、黴菌感染，甚至普通肺炎都可能在肺部留下小小的纖維化或鈣化，在影像上呈現小白點般的陰影。這些痕跡大多不會變大也不會消失，就像舊傷疤一樣。
慢性發炎或環境因素造成
長期接觸空污、吸入粉塵、二手菸，或本身有氣喘、慢性支氣管炎，肺部長期修復過程中，也會形成這種小陰影，看起來像結節，但多半無害。
良性腫瘤
如肺腺瘤（Hamartoma）。這種良性瘤很常見，影像上甚至可看到內部有脂肪或鈣化，幾乎不會變成癌症，也很少需要處理。
然而，張家銘提醒，不能忽視的是那不到一成的結節，可能隱藏著早期肺癌的前兆。特別是毛玻璃結節，近年研究已非常清楚，它們有不少是肺腺癌的早期型態。剛開始可能靜止不動，但隨著時間可能慢慢變大、變實，甚至轉變成惡性。
看更多：37歲女議員不菸不酒沒家族史 竟得肺腺癌第1期！醫曝5年存活率，2治療天價很嚇人
50歲以上有吸菸史 必做LDCT
健康沒有玄妙之處，就是每天選擇的累積結果。吸不吸菸、飲食健不健康、有沒有運動、是否定期檢查，這些點滴都默默影響著肺部那塊影子的命運。張家銘建議，50歲以上壯世代，特別是有吸菸史的民眾，一定要將「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢納入健康計畫。肺癌不像其他疾病，等到有症狀時，常常已經太晚了。毛玻璃結節就是科學給我們提早防範的機會。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
更多健康2.0報導
她62歲就換髖關節拄枴杖走路怕跌倒！AI動態預測跌倒機率提早預警
補鈣喝大骨湯、豆漿沒有用！吃鈣片會長結石？最有效的補鈣攻略
最高招的醫美「這樣做」？壯世代一根皺紋都容不下 醫曝「塑膠臉」原因
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 143
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 13 小時前 ・ 1
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 2 天前 ・ 9
常在固定時間點醒來？專家警告：恐是這些器官在求救
睡眠時間不只是休息，更可能反映身體健康狀況！近來有養生觀點指出，若經常在固定時段醒來，恐怕與內臟功能失調有關，提醒民眾別忽視「睡到一半醒來」的身體警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
6旬男常應酬「臉腫以為牙周病」竟是癌症！醫曝「口腔3情況」快就醫
60歲的陳姓男子，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過2週仍未癒合，前往醫院門診就醫，檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，建議立即進行治療並持續追蹤。後經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期。以達文西機械手臂輔助治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
很多人都煮錯！泡麵「煮太久＝喝糖水」醫揭10大雷點
生活中心／吳宜庭報導泡麵長年被視為台灣人的「國民美食」，是深夜解飢的首選，但若食用方式不當，恐對健康造成負擔。腎臟科醫師洪永祥在主播黃倩萍臉書影片表示，許多人煮泡麵時喜歡追求軟爛口感，卻忽略煮太久會讓澱粉過度糊化，使血糖上升速度大幅加快，如同直接喝糖水。他指出，澱粉類食物烹煮時間越長，升糖指數越高，長期下來恐增加胰島素負擔，提高糖尿病與脂肪堆積風險，建議泡麵烹煮時間控制在約3分鐘，保留Q彈口感，且有助於穩定血糖。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 10
喝錯水恐釀腎結石！醫曝「3種水」最不推薦，很多人天天喝
當你感到口渴時，其實身體早已發出缺水警訊！喝水看似簡單，卻與健康息息相關，從代謝、循環到排毒，水是人體運作不可或缺的關鍵元素。然而，喝水這件事，許多人卻常常「渴了才想起」。究竟什麼時候該喝水、該喝多少健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
「藍區」長者多活過90！醫曝長壽飲食法：5種食物每天吃防失智
近年養生風氣盛行，多數人開始關心自己的飲食、運動及睡眠。恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，「藍區」的長者因為長年攝取天然植物性飲食、大量多酚類食物、身體活動多、強大的家庭支持、低壓生活，才能長壽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他每天跑廁所20次 醫揭「膀胱過動」年輕化：7族群高風險
膀胱過動症並非年長者專利。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師表示，隨著職場節奏加快與壓力升高，他觀察到3、40歲青壯年族群的患病比例也有逐漸上升的趨勢。他分享，一名35歲科技業小主管因每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作和生活，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
10歲童喝「這1飲料」心跳飆120送急診！ 醫示警：一罐等於3杯濃縮咖啡
10歲豪豪模仿跟風在超商買了一罐包裝酷炫的「能量飲料」，沒想到才喝不到半小時，雙手就不受控地劇烈顫抖，心臟撞出胸口般狂跳，甚至出現噁心反胃感。小豪媽媽見狀趕緊將他送醫，經檢查發現豪豪的心跳每分鐘竟飆破120下，血壓也異常升高。 心跳飆破極限！ 脆弱血管恐面臨「爆缸」式心律不整風險 根據上述案例，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師認為並非豪豪身體虛弱，而是典型的「急性咖啡因中毒」。因對體重僅有成人一半的孩童來說，這罐飲料的高濃度化學成分，無疑是一劑強烈的毒藥，讓尚未發育成熟的代謝系統面臨崩潰邊緣。許多家長常誤將能量飲料視為一般的含糖汽水，卻忽略了其成分隱藏的巨大風險。因為市售能量飲除了添加合成咖啡因，常混合瓜拿納、牛磺酸等成分，一罐的總咖啡因含量可能等同於約3杯濃縮咖啡。當如此高劑量的興奮物質進入孩童較小的身軀，會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。對於心臟仍在發育、且對咖啡因耐受性極低的學童而言，這種人為的「強制加速」不僅會造成心悸、胸悶與冒冷汗，臨床上更曾出現引發嚴重血管痙攣甚至致死性。想像就像給小車裝上超跑引擎，脆弱的結構隨時可能因無法承受衝擊而受損。 強制大腦「不關機」釀禍 神常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
減肥免挨針！美FDA核准口服「瘦瘦丸」一月開賣 食品廠推「享瘦」配方
風靡全球的瘦瘦針將推出口服版本，被認為將再次擴大使用者市場。丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）研發的GLP-1減重藥Wegovy口服版，22日已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，預計明年1月正式上市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
司機員每站必做「這動作」有原因 醫：久坐影響血液循環
台鐵司機員每停靠一站就起身伸展，計程車司機也表示久坐易頭昏，最多僅能連續工作3小時。國健署調查顯示，司機因長期久坐及開車壓力，容易罹患心血管疾病。台北市立聯和醫院專任主治醫師姜冠宇指出，久坐會限制全身血液循環，增加慢性病患者下肢栓塞、心肌梗塞及腦中風風險。他建議50歲以上的人每半小時起身活動，多做下肢運動如抬腿，促進血液循環，避免猝死風險！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
甩肉18公斤逆轉脂肪肝！肝膽名醫梁程超：少吃多動沒用，「半醣飲食＋7分鐘運動」是關鍵
許多人覺得自己「沒有不舒服」就代表很健康，但「脂肪肝」往往就是這樣在無聲無息中惡化。行健大直健康管理診所院長梁程超分享，他在45歲時身體出現警訊：體重高達84公斤、身體質量指數（BMI）28，達肥胖等級，超音波檢查顯示有中度脂肪肝。靠著親身實踐「半糖飲食」及合適的運動策略，梁程超成功減重18公斤，脂......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小學扭傷腳踝埋禍根！30歲男「全身歪斜」痛到難行走
一名30多歲男性近年來飽受右背延伸至右小腿後側半身疼痛之苦，嚴重時連走路都有困難，經問診後發現，患者小學時曾扭傷右腳踝，雖然當時傷勢痊癒，卻造成胸椎向右、腰椎到骨盆整個人向左偏移，出現長短腳現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
腎結石會遺傳！久坐、憋尿…別讓壞習慣複製家族病，避開4大地雷食物，天天吃1水果降風險
許多人直到痛到無法站直，才知道自己其實早就是高風險族群！尤其愛憋尿、久坐、只喝茶不喝水，這些生活習慣都會悄悄拉高腎臟負擔。先了解腎結石怎麼形成，再看看自己是不是高危險群，最後再學會怎麼吃，才能真正把風險降到最低……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫溜滑梯！彰化1天半內45人送醫 3人無呼吸心跳
根據彰化縣消防局統計，自昨（25）日凌晨12時至今（26）日上午8時的32小時內，彰化全縣共執行45件疑似心肌梗塞或其他身體急性不適的救護案件，其中有3人到院前無呼吸心跳（OHCA），皆為在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時段出現身體不適狀況。據悉，當中年紀最長者為員...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話