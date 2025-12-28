肺部影像1情況肺癌風險增13.77倍！女性較容易發現

肺部健康隱形警報－毛玻璃結節不是癌症，但需要重視！隨著低劑量電腦斷層檢查普及，「肺結節」、「毛玻璃結節」等名詞頻繁出現在檢查報告中，引發民眾焦慮。最新研究指出，毛玻璃結節如果出現「實質成分」，肺癌風險可高達原本的13.77倍，提醒女性特別注意，年過50歲以上都建議做低劑量電腦斷層檢查。

肺結節與毛玻璃結節的關係

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，肺結節其實就是肺部影像檢查中發現的小白點或小陰影，醫學上定義為直徑小於3公分的局部陰影，超過3公分則稱為腫塊。這些小陰影有時像無害的小雲，但也可能隱藏著健康風險。

毛玻璃結節（Ground-glass Nodule, GGN）是肺結節的一種特殊類型。它之所以有這個名稱，是因為在影像上呈現一層朦朧、半透明的感覺，就像玻璃被磨砂過一般，沒有那麼明顯、那麼「實」。簡單來說，肺結節是大範圍的名詞，而毛玻璃結節是其中較需要高度警覺的類型。特別是當毛玻璃結節內慢慢出現「實質成分」（Solid Component）時，通常意味著惡性風險正在升高。

年齡、吸菸與影像特徵是重要風險指標

最近一篇系統性回顧研究分析了2059位病人、14篇研究，清楚指出毛玻璃結節的風險因素：年齡越大，肺部這類影子越容易長大、變壞；有吸菸史的人，不論多久以前，風險都大幅增加。張家銘指出，女性雖然比較容易被發現有毛玻璃結節，但惡化機率稍微低一些。不過這不代表可以掉以輕心，穩定追蹤才是讓自己安心的方式。

影像報告中的關鍵字如「大於8mm」、「毛刺狀」、「空氣支氣管狀」、「分葉狀」、「含實質成分」等，都是科學證實的風險指標。特別是「實質成分」，研究顯示風險可高達原本的13.77倍。這就像藏在肺部的地雷，既然知道它存在，就絕對不能視而不見。

九成肺結節為良性，但不能忽視惡性可能

張家銘表示，約九成的肺結節最終被證實是良性的，這點民眾可以先放心。這些良性結節的來源多元，與生活環境和年齡都有關聯。良性結節主要有三種來源：

過去感染留下的痕跡

如結核、黴菌感染，甚至普通肺炎都可能在肺部留下小小的纖維化或鈣化，在影像上呈現小白點般的陰影。這些痕跡大多不會變大也不會消失，就像舊傷疤一樣。 慢性發炎或環境因素造成

長期接觸空污、吸入粉塵、二手菸，或本身有氣喘、慢性支氣管炎，肺部長期修復過程中，也會形成這種小陰影，看起來像結節，但多半無害。 良性腫瘤

如肺腺瘤（Hamartoma）。這種良性瘤很常見，影像上甚至可看到內部有脂肪或鈣化，幾乎不會變成癌症，也很少需要處理。

然而，張家銘提醒，不能忽視的是那不到一成的結節，可能隱藏著早期肺癌的前兆。特別是毛玻璃結節，近年研究已非常清楚，它們有不少是肺腺癌的早期型態。剛開始可能靜止不動，但隨著時間可能慢慢變大、變實，甚至轉變成惡性。

50歲以上有吸菸史 必做LDCT

健康沒有玄妙之處，就是每天選擇的累積結果。吸不吸菸、飲食健不健康、有沒有運動、是否定期檢查，這些點滴都默默影響著肺部那塊影子的命運。張家銘建議，50歲以上壯世代，特別是有吸菸史的民眾，一定要將「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢納入健康計畫。肺癌不像其他疾病，等到有症狀時，常常已經太晚了。毛玻璃結節就是科學給我們提早防範的機會。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章