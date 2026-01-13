肺鏈疫苗接種措施大變革！疾管署公布3類公費對象15日起可接種 有效減低肺炎、敗血症致死風險

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（13）日表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，台灣今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署提醒，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，分別為65歲以上長者；、55至64歲原住民，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往全台約2800家接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種。

