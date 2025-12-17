肺鏈疫苗改打一劑 明年初上路

台灣疫苗推動協會17日公布「2025疫苗十大新聞」。（李念庭攝）

肺炎鏈球菌疫苗全面升級！目前國內長者公費肺鏈疫苗需接種2劑，疾管署決定明年改為新版單劑疫苗，只需接種一劑PCV20（20價）或PCV21（21價）結合型疫苗，預計月底公布細節，最快明年初上路。專家指出，單劑疫苗保護力持久，流程簡化，預計能提升民眾接種意願。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說明，肺炎鏈球菌是細菌感染的最重要病原，除了肺炎，還可能引發敗血症、腦膜炎等。肺炎鏈球菌已有超過100種血清型，目前國內13價、23價肺鏈疫苗僅涵蓋部分血清型。

廣告 廣告

目前公費肺鏈疫苗，是13價結合型疫苗（PCV13）接種間隔1年後，再補打一劑23價肺鏈多醣體疫苗（PPV23），提供65歲以上長者、19至64歲免疫力低下高風險族群接種，另也提供幼童免費按時程接種3至4劑13價疫苗。

李秉穎指出，20價疫苗可供成人、小孩施打，21價則僅限長者，未來將依照國際建議，改施打單劑20價或21價結合型疫苗，可維持較久免疫記憶、保護力持久，取代目前複雜的銜接施打模式，預期能夠提升民眾對疫苗的接受程度及接種意願。

疾管署副署長林明誠表示，國內現行肺鏈疫苗施打作法複雜，未來將朝向單一化策略，民眾只需接種單劑，預計本月底公布適用對象及具體時程，最快明年初就能上路。