肺鏈病例創5年新高 公費疫苗即日起開打！1劑20價助增保護力

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署指出，國內「侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）」2025年共累計347例確定病例，為近5年新高，其中以65歲以上長者占4成居多，為了降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，還請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

去年IPD確診數近5年新高 專家籲速打疫苗

疾管署郭宏偉主任指出，監測資料顯示，國內2025年共累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中36例死亡，為近5年新高，而確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。林口長庚醫院邱政洵副院長也說，死亡個案中，高齡者約占7成以上，約4分之3未曾接種疫苗或接種不完整。

另依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生併發症及死亡風險，邱政洵副院長表示，肺炎鏈球菌是重要的呼吸道致病細菌，可引發肺炎、敗血症與腦膜炎等侵襲性感染，高風險族群一旦感染，病程往往較為嚴重，死亡率可達約2成，即使存活，也可能留下神經系統後遺症，因此透過疫苗預防感染仍是防範策略之一，尤其是針對年長者、免疫低下者及慢性病患者，更需提高接種覆蓋率。

▲接種肺炎鏈球菌疫苗重要性。

成人公費肺鏈疫苗對象 共計3類

65歲或以上長者。 55至64歲原住民。 19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。

疾管署表示，上述3類公費對象且符合3種特定情形任一者，即可於1月15日起前往約2800家接種合約醫療院所，接種一劑公費新肺鏈疫苗。特定情形包括，從未接種過肺鏈疫苗者、僅接種過23價疫苗且已滿1年者，或為IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲或以上且與前劑間隔滿含5年者。

打過疫苗需再接種？ 判斷標準一次看

至於其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段，約為民國115年年中後全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種，但民眾若已接種過13價或15價疫苗及23價或20價疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

疾管署呼籲，符合資格民眾備妥健保卡前往接種疫苗，若為55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，並請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記的戶口名簿或戶籍謄本，侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種。

▲肺炎鏈球菌疫苗接種建議。

IPD確診數回升 專家估和免疫負債有關

邱政洵副院長指出，新冠疫情期間，由於口罩、洗手及社交距離措施，使多種呼吸道感染明顯下降，解封後出現所謂「免疫負債」現象，導致細菌與病毒感染重新回升。近5年侵襲性肺炎鏈球菌感染病例雖逐年上升，但死亡人數大致維持在30多例，未隨病例數明顯增加。他認為這種情況與近年疫苗施打量提升、累積超過150萬劑接種有關，對高風險族群提供一定保護。

▲接種肺炎鏈球菌疫苗重要性。

然而，由於冬季為呼吸道感染高峰期，據國內外流行病學資料，肺炎長期位居國人十大死因前三名，肺炎鏈球菌在其中扮演關鍵角色，邱政洵副院長表示，13價結合型疫苗與新一代20價與21價疫苗皆有完整臨床經驗，其中接種20價或21價疫苗後，7天內出現的常見不良反應為注射部位痠痛、紅腫、溫熱感或短暫硬塊，少數出現輕微發燒或全身不適，且多為短暫反應，嚴重不良反應相當罕見，但若出現呼吸困難、全身性過敏反應或持續發燒，應立即就醫。

