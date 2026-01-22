肺鏈27%於社區感染成「長者肺炎元凶」！醫示警「1事未作」死亡率大增

記者簡浩正／台北報導

張峰義（中）等醫師共同呼籲65歲以上長者盡快施打公費肺鏈疫苗，僅需一劑就可以獲得完整保護。（圖／台灣感染症醫學會提供）

台灣去年感染侵襲性肺炎鏈球菌病例數創近5年新高，為降低重症與死亡風險，疾管署日前宣布自1月15日起開打新型單劑型肺炎鏈球菌疫苗，僅需一劑即可獲得完整保護。根據統計，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占27.3% ，是導致長者肺炎的主要元凶。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，肺鏈疫苗全年均可接種，呼籲符合資格的民眾主動接種，遠離侵襲性肺炎威脅。

疾管署指出，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

廣告 廣告

台灣今年正式邁入超高齡社會，每5人就有一位是65歲以上 ，而歷年資料顯示肺炎死亡者中高達九成為65歲以上長者 ，保護國人免受肺炎威脅刻不容緩。台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，以及慢性病共病等因素。台灣65歲以上人口有85.9%患有至少一種慢性病 ，包括糖尿病、心臟病、COPD等，都會大幅增加肺炎重症風險。

他說，美國研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3.8年後會過世；若病情嚴重需住進ICU，出院後每2人就有1人在一年內過世。「感染肺炎不只是感冒，更像是一場全身系統的『大地震』，對身體健康威脅不可小覷」。

根據台灣肺炎診治指引，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占27.3% ，是導致長者肺炎的主要元凶。台灣疫苗推動協會陳志榮秘書長指出，新型單劑型PCV疫苗，相較過去PCV13加PPV23的多劑組合，現在僅需接種一劑疫苗即可獲得完整保護且更加便利 。根據疾管署資料，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力高達75%，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。

他強調，預防肺炎不只要做好勤洗手、戴口罩、戒菸等日常防護，更要接種肺炎鏈球菌疫苗，才能有效降低感染後的嚴重併發症、降低死亡風險。呼籲65歲民眾盡快安排接種肺炎鏈球菌疫苗，給自己一份健康生日禮，為人生下半場打好健康基礎。

更多三立新聞網報導

「綁約15年、千萬違約金」公費醫學生新草案醫團反彈！醫事司回應了

國內藥荒擴大！6款「抗凝血劑、降血壓藥」缺貨 石崇良說重話：追究責任

手機狂響別嚇！北車14:00發「國家級警報」模擬無差別攻擊…管制範圍曝

耳朵流膿別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」嚇壞 醫一照驚：大腦骨頭被吃掉

