肺阻塞傷肺也傷心！教你「5大抗惡行動」保肺護心、防惡化

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名67歲的公務員，因肺阻塞惡化送急診，但經治療出院後不到一週就在路邊心悸昏倒，送醫確診有心臟衰竭問題，需再次住院。而慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻塞，COPD）過去被視為單一肺病，但國際最新指引首度納入「心血管風險」，指出不只傷肺，更可能「傷心」！

九成肺阻塞中有61%合併心血管問題 惡化風險也增高

根據衛福部113年統計，慢性下呼吸道疾病包含慢性阻塞性肺病和氣喘在內，造成超過6,000人死亡1。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，全球阻塞性肺病倡議組織（Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease，簡稱GOLD）在2025年最新治療指引中，首度新增「心血管風險」時，學會進行國內千位肺阻塞病人之臨床普查，全面查看六大風險評估，包含呼吸困難、症狀評估問卷分數偏高、頻繁咳嗽、咳痰、心血管共病事件，以及肺功能較低。結果發現高達九成病人符合至少一項以上指標，其中有心血管共病問題占61%。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正補充，根據普查，曾有肺阻塞急性惡化的病人，心血管事件風險更是提高4.6倍，且未來一年發生中重度惡化風險也增加3.3倍。

五大抗惡化行動先保肺、後護心 戒菸為首要優先

台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，避免肺阻塞惡化的核心策略，包含「戒菸」、「規律使用吸入劑」、「疫苗接種」、「肺復原」、「營養補充」等五大抗惡化行動，才能真正做到「先保肺、後護心」，遠離致命風險。國民健康署署長沈靜芬則表示，五大抗惡化行動首重戒菸，應作為肺阻塞照護的核心策略之一。目前全台戒菸服務合約醫事機構涵蓋99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療可達100%，113年已提供近43萬人次戒菸服務。

自我評估可提早發現 多元戒菸服務著民眾遠離肺阻塞風險

沈靜芬署長也提醒，民眾可透過肺阻塞自我評估問卷（Pulmonary disease Uncover More cases Assement，簡稱PUMA）早發現、早治療。

國民健康署也提供多元戒菸服務，全台近3,000家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局）提供專業的治療及衛教服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫。

