肺阻塞再入院、急性住院率連升3年擬加碼支付重症醫療與新藥

根據健保署近三年慢性阻塞性肺病(COPD)醫療給付改善方案(P4P)資料顯示，照護成效未見提升，出院後二周內再入院率從一一一年五‧八%攀升至一一三年七‧七%，急性住院比例逐年增加，三年內新增近三萬名中重度住院患者。健保署陳亮妤署長表示，健保署一○六年就開始COPD專案，而在與相關醫學會討論後，COPD品質改善專案進行更新，預計明年一月一日上路將會挹注二千五百萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。針對新藥給付，未來會成立CHPTA擴增醫療科技評估量能，提高各個支付的成本效益。

台大公衛團隊研究更指出，COPD一年實際死亡數約一‧七萬人，為官方統計數的四‧五倍，疾病負擔（DALY）與「國病」肺癌相當，顯示COPD真實負擔長期被低估，醫療資源的支持亟需補齊。

立委劉建國表示，COPD中重症人數和中重度出院十四日反覆住院的數據逐年增加，COPD 除了與吸菸高度相關之外，長期暴露在空氣污染環境中，也被視為重要的風險因子之一。政府COPD 疾病防治架構，應啟動跨部會的國家行動方案，也應同步提升COPD的治療覆蓋率，確保用藥可近性，並逐步接軌國際指引，不要再忽略COPD對民眾健康所造成的長期危害與威脅。

立委王正旭表示，COPD P4P必須落實成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，治療端接軌國際臨床指引，才能實際改善重度住院與急性惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長暨臺北榮總胸腔部主任陳育民指出，急性惡化住院的COPD患者一年死亡風險高、病程一旦開始惡化反覆住院的時間間隔會縮短，病人一旦過去以吸入劑為主的傳統治療已有近半數患者無法得到穩定控制。今年國際治療指引GOLD已正式將新型生物製劑納入治療指引，運用新型生物製劑對中重度患者治療，可以有效降低中重度急性惡化，改善肺功能和病人生活品質，台灣亦同步更新臨床指引，呼籲健保加速接軌，今年胸重在LDCT檢查時也會同步檢查肺氣腫等肺功能。

國健署林莉茹副署長強調，COPD九成是吸菸或暴露在二手菸環境所造成，國健署提供多元戒菸服務，全國有三千家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務，或撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363諮詢。