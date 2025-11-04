肺阻塞列全球第四大死因

根據千位病人普查，肺阻塞惡化者心血管風險增四‧六倍。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被WHO列為全球第四大死因，近年隨著步入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。

健保署持續推動「肺阻塞P4P方案」，增加挹注約二千五百萬元，預計自一一五年一月一日起實施，期望可以鼓勵醫療院所參與肺阻塞P4P方案，提供正確診斷與治療，進而主動關懷重症與高風險病人，全面提升肺阻塞護涵蓋率。

肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣十大死因之一，根據衛福部一一三年資料統計，死亡人數超過六千人。台灣胸腔暨重症加護醫學會於「二○二五世界肺阻塞日」前，發佈一項涵蓋北、中、南、東十五家醫院，共計一二四○名肺阻塞風險暨照護普查報告。報告顯示，六十一%患者有心血管共病；而曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增加四‧六倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正表示，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，因此需要多元的照護介入做為治療解方，肺阻塞首重「五大抗惡化行動」— 戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充，則是讓病人真正走上穩定病程、避免惡化的核心策略，真正做到「先保肺、後護心」，遠離致命風險。另外從這份普查報告中也可看到，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險可下降三十一%，心血管惡化風險降低二十五%；執行肺復原治療者惡化風險下降十七%（目前執行率僅一‧五成）；有接種疫苗者惡化風險下降十二%。然而仍有近四分之一患者出現過瘦問題，需要營養評估以維持活動力，但僅四%曾接受營養評估，顯示降低肺阻塞風險的關鍵，在於提升病識感與持續推廣預防行動，讓病人能更早認識、及早治療。

國民健康署署長沈靜芬表示，致命的肺阻塞是國健署高度重視的呼吸道疾病之一。為提高病識感與診斷率，國健署除了將 PUMA（肺阻塞自我評估問卷）導入門診與健檢現場之外，也強力推動戒菸計畫與戒菸服務改革。

中央健康保險署署長陳亮妤強調，健保署持續推動「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」，鼓勵醫療院所建立以病人為中心、連續性的照護模式，提升照護品質並強化病友的自主健康管理能力，一一三年肺阻塞P4P方案有二一一家院所參與，照護人數約二‧八萬人；鑒於肺阻塞防治之重要性，健保署邀集相關學會專家研議，依據最新GOLD治療指引修正方案內容，於急性惡化發作時加強心血管評估，並簡化品質指標及個案管理資料登錄，以及調升照護費用與獎勵點數，反映醫療團隊的付出，增加挹注約二千五百萬元，預計自一一五年一月一日起實施，期望可以鼓勵醫療院所參與肺阻塞P4P方案，提供正確診斷與治療，進而主動關懷重症與高風險病人，全面提升肺阻塞護涵蓋率。