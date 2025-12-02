肺阻塞年奪命1.7萬人 健保署增挹注2500萬強化照護

台灣胸腔暨重症加護醫學會今日（2）舉辦「實現健康台灣的關鍵拼圖－肺阻塞（COPD）死亡人數被嚴重低估、疾病負擔直逼肺癌」記者會。（李念庭攝）

肺阻塞（COPD）連續17年高居10大死因，提高癌症、心血管疾病、慢性病等風險。台大公衛進行死因校正，發現肺阻塞死亡人數被嚴重低估，實際死亡率高出4.5倍，每年估1.7萬人因此過世。健保署明元旦年起，強化肺阻塞論質計酬P4P方案，增加挹注2500萬，盼提升肺阻塞照護品質。

台大公衛學院流病與預防醫學所所長林先和說明，官方統計，慢性下呼吸道疾病位居十大死因第8名，死亡人數為6193人，並以肺阻塞占最大宗。然而，許多不明確肺部原因死亡，如呼吸衰竭、敗血症、肺炎等，也是因肺阻塞引起。

台大公衛進行多重死因校正後，發現肺阻塞死亡人數增加1萬1039人，校正後死亡率從原本8.8％提升至40.1％，高出4.5倍。林先和指出，除了死亡人數被低估，肺阻塞帶來的疾病負擔（含早逝、失能）也與肺癌不相上下，失能影響更遠超肺癌，但健保支出卻相差約4倍（肺癌172億、肺阻塞45億）。

健保署署長陳亮妤表示，健保署明年1月1日起，將增加挹注2500萬元，用於肺阻塞論質計酬（P4P）方案，調升照護費與獎勵點數、納入急性惡化追蹤、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多醫院參與，提升肺阻塞照護涵蓋率。

陳亮妤說，國內約有30多萬名肺阻塞病人，未來支付系統將從論量計酬轉向論質計酬，目前已有46％肺阻塞病人納入P4P方案，未來希望持續擴大涵蓋率，4年內達到8成，並提升照護品質。同時，針對重症、人力出走科別，支付系統應朝不同工不同酬，健保署會持續與胸腔重症科討論支付標準。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，急性惡化住院的COPD患者，每5人就有1人死亡，急性惡化的中重度COPD患者，相比一般人餘命損失高達近10年。肺阻塞治療長年受限傳統治療，但過半患者仍會發生急性惡化，所幸國際治療指引今年將生物製劑納入，為中重度病人帶來曙光。

因此，國內COPD治療指引也已跟進國際完成更新。周昆達說，肯定健保署啟動COPD論質計酬方案改革，明年起依最新治療指引更新照護指標，並加碼獎勵第一線照護人員，呼籲未來加速補齊COPD創新治療、接軌國際，減少急性惡化與失能，實現「健康台灣」。

