肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸

肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣十大死因之一，在民國113年，死亡人數已超過6000人。台灣胸腔暨重症加護醫學會4日發布一項針對1240名肺阻塞者的調查報告。這些患者中，高達61％都有心血管共病，提醒患者戒菸，遠離致命風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會發布一項涵蓋北、中、南、東15家醫院，共計1240名肺阻塞風險暨照護普查報告。報告顯示，61％患者有心血管共病；而曾發生急性惡化者，對比從未惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。即使6個月至1年後，風險仍維持高於穩定期族群，面臨急診、住院甚至加護病房等危機。

這分普查報告也可看到，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險可下降31％，心血管惡化風險降低25％；執行肺復原治療者惡化風險下降17％；有接種疫苗者惡化風險下降12％。然而，仍有近四分之一患者出現過瘦問題，需要營養評估以維持活動力。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正說，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，需要多元的照護介入做為治療解方。肺阻塞首重「五大抗惡化行動」—戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充，做到「先保肺、後護心」，遠離致命風險。

為提高病識感與診斷率，國健署除將PUMA（肺阻塞自我評估問卷）導入門診與健檢現場之外，也強力推動戒菸計畫與戒菸服務改革，目前全台有近3000家戒菸合約醫事機構提供戒菸服務，期盼在政府與學會的攜手推進下，能盡早實現肺阻塞退出國人十大死因之列。（吸菸有害健康）