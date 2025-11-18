胃內水球增飽足感 中年男甩肉

「每次看到體重計上的數字都沒變，真的很打擊信心。」年近50歲的李先生看著一次次停滯不前的體重計數字，心中再度浮現挫折與無力感。他BMI超過32，曾試過坊間瘦瘦針、埋線等方法，成效皆有限，直到他接受醫療團隊的建議，放置胃內水球做為減重輔助，2個月就成功減掉7公斤，這才看見了久違的希望。

胃內水球是一種介於藥物治療與減重手術之間的選項。台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承表示，這項療程適用於BMI超過30的超重病人，也可做為其他減重手術前的暫時減重治療，以降低手術風險。

張琮承說明，胃內水球是將400到700毫升體積的特殊水球放入胃內，使胃容積降低以增加飽足感，藉以達到減重的效果，最多可維持12個月。特殊水球放置時呈現扁狀，從口腔放入胃部後，注入生理食鹽水，才成為水球狀，置放時間約30分鐘。

李先生說，一開始以為會很痛苦，畢竟肚子裡多了一個東西，但放了以後，只有前3天感覺胃脹脹的、有點想吐，後面就沒有特別的不適感，食量也變少了，不會一直想吃；上班時間沒有那種吃飽就頭昏想睡的感覺，精神比較好，工作效率也提高。

張琮承提醒，胃內水球雖為微創療程，但仍可能出現噁心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適。這不只是短期變瘦，而是邁向「持續維持」的健康生活型態，所以醫師會請病人要按時回診、持續監測狀況，以適時調整生活與營養計畫，減少併發症風險，並且依照療程進展，安排取出的日期。