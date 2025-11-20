減重方法百百種，除了用腸泌素（瘦瘦針）等減重藥物抑制食慾，利用水球置入胃中，讓胃的容積減少，使吃東西時很快就能感覺到飽足感，也是一種輔助方式。

年近50歲的李先生過去體重86公斤，想減重的他屢屢因體重停滯不前而感到挫折無力。（圖／Photo AC）

「明明吃得不多，體重還是降不下來！」年近50歲的李先生過去體重86公斤，想減重的他屢屢因體重停滯不前而感到挫折無力，他曾試過坊間瘦瘦針、埋線等方法，但成效皆有限，直到他至衛生福利部台北醫院諮詢，接受醫療團隊的建議放置胃內水球做為減重輔助，進行兩個月就已成功減掉7公斤。

身為職場主管的李先生，深知體態形象管理的重要性，經過放置胃內水球做為減重輔助，他說：「我一開始以為會很痛苦，畢竟肚子裡多了一個東西，但放了以後，只有前面3天我有感覺胃漲漲的，有點想吐的感覺，後面就沒有特別的不適感，食量也真的變少了，不會一直想吃。」

接受醫療團隊的建議放置胃內水球做為減重輔助，進行兩個月就已成功減掉7公斤。（示意圖／123RF）

BMI超過30者適用胃內水球

收治個案的衛生福利部台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承表示，「胃內水球」減重術屬於非侵入式技術，藉由置入水球縮減胃容量，降低熱量攝取，提升減重效率，是介於藥物治療與減重手術之間的選擇，適用於身體質量指數（BMI）超過30的超重者，亦可作為術前預備，先行減重以降低手術風險。

張琮承說明，其療程方式為透過內視鏡進行約30分鐘的微創置放，將400～700毫升容量的特殊水球置入胃部，降低胃容積並產生飽足感，減少攝食量，水球可在體內維持最多12個月，期間需定期回診追蹤，評估狀況並調整飲食及生活習慣。

胃內水球雖為微創療程，但仍可能出現噁心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適。（圖／Photo AC）

留意噁心嘔吐等術後不適症狀

張琮承提醒，胃內水球雖為微創療程，但仍可能出現噁心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適。這不只是短期變瘦，而是邁向「能持續維持」的健康生活型態，所以醫師會請病人要按時回診、持續監測狀況，以適時調整生活與營養計畫，減少併發症風險，並且依照療程進展，安排取出的日期。

李先生表示，置入胃部水球後，上班時間沒有那種吃飽就頭昏想睡的感覺，頭腦也比較清楚，精神比較好，工作效率也提高。現在跟著小孩出門玩你追我跑的遊戲，也不再怎麼氣喘吁吁。「現在老婆都說我瘦了好，瘦了健康，能陪孩子久一點。」（Uho優活健康網）

文章授權轉載自《Uho優活健康網》胃內「放水球」減重安全嗎？中年男2個月瘦7公斤：醫揭適用「這類人」

