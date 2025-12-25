胃堵堵不消化怎麼辦？營養師教3招「消脹法」低腹敏飲食這樣吃

你有沒有這樣的經驗，跟朋友相聚太high，不小心吃太快、聊太多，還把空氣吃進肚子裡，導致脹氣很難受的情況？營養師教你3招「消脹法」，讓你變輕鬆。

營養師李婉萍表示，遇到腹脹狀況時，可以透過適當的方法緩解不適感，並建議透過低腹敏飲食，避免脹氣問題再次發生。

第1招：走動+按摩腹部 有助排氣

李婉萍說，當脹氣發生時，不妨起身走動，有助於促進身體排氣。若能同時以順時針方向按摩腹部，刺激腸道蠕動，也能加速排氣效果。如果在家裡，也可以試著躺下來，抬起腳，踩踏空氣腳踏車，並進行腹式呼吸，同樣能夠刺激腸道蠕動，緩解脹氣不適。

第2招：吃對的水果 舒緩脹氣不適

李婉萍建議，可以透過食療方式舒緩脹氣不適。富含酵素的水果如鳳梨、奇異果、木瓜、香蕉等，有助於促進消化。加上無糖優格則可補充腸道好菌，維持腸胃健康。如果不想「啃」水果，打成果汁，不過篩，保留所有纖維，也可以用喝的。薑茶和薄荷茶具有放鬆腸胃的效果，而黃瓜、酪梨、秋葵則能夠幫助腸胃蠕動，改善脹氣問題。

第3招：低腹敏菜單這樣吃

為了避免隔天再次出現脹氣問題，李婉萍推薦，可採取低腹敏（低FODMAP）飲食。以下建議搭配方式：

早餐：番茄鮪魚沙拉+茶葉蛋+燕麥。

午餐：白飯+木耳炒肉絲+滷雞腿+葡萄。

晚餐：藜麥飯+炒菠菜+南瓜排骨湯。

李婉萍提醒，透過觀察自己吃完哪些食物會出現脹氣問題，並盡量避開這些食物，就能避免再度發生脹氣的不適症狀。

