胃幽門螺旋桿菌公費檢擴大 45至74歲可享終身1次

藝人唐玲於2019年確診罹患胃癌第4期，歷經多次化療及手術，目前只需定期回診追蹤。她表示，年輕時忙於拍戲工作，雖然某次胃鏡檢查發現有幽門螺旋桿菌卻忽略不治療，導致後來病情惡化併發胃癌，讓她相當後悔。

胃癌患者唐玲表示，「大家都有啊對不對？聽起來好像很正常，然後也就掉以輕心，可是當我後來罹癌之後我才知道說，胃幽門螺旋桿菌跟我們的胃癌有這麼大的關係，我非常非常的後悔。」

根據衛福部統計，胃癌約有8到9成是幽門螺旋桿菌感染引起，台灣每年新增胃癌確診超過4000人，並造成2000多人死於胃癌；2024年10大癌症中胃癌死亡人數排名第7。若感染幽門螺旋桿菌長期不治療，日後罹患胃癌風險達6倍。

廣告 廣告

因此衛福部宣布，從今年起全面提供45歲到74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」，可跟大腸癌糞便潛血一同做篩檢。

台大醫院胃腸肝膽科醫師李宜家說明，「如果你沒有去辦法去治療或檢查的時候，它會變成癌前病變，這些人就算你治療了幽門桿菌，有時候它那個病變還是有胃癌的風險。」

衛福部次長莊人祥回應，「有關胃癌的篩檢跟這個大腸癌的篩檢都是用糞便來做篩檢，都是從45到74歲之間，不過這個胃癌篩檢它只有終身一次而已。」

衛福部指出，我國20歲以上成年人幽門螺旋桿菌之感染盛行率達3成，若篩檢結果為陽性，只要遵照醫囑接受除菌治療就可降低胃癌等癌前病變；同時呼籲民眾要落實良好生活習慣，用餐時公筷母匙避免共用餐具，拒絕檳榔、戒菸及減少酒精攝取，都有助於降低幽門螺旋桿菌感染，守護胃部健康。