胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業
食藥署公布，用於治療胃炎等疾病的處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」因溶離試驗結果不符規定，已要求全面下架回收。食藥署表示，有疑慮的產品目前已售出145萬顆，已要求廠商在12月11日前完成回收。另外，食藥署強調，同成分、同劑型、同劑量的藥品仍有8張許可證，暫時沒有藥品短缺疑慮。
台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
醫示警「7大因素」恐致胃癌！長期吃胃藥中招 尤其這杯飲品最傷胃
胃痛就吃胃藥？醫示警「這些成分」恐讓症狀更糟 便祕、腹瀉還恐脹氣
身體「8症狀」恐是染幽門螺旋桿菌 醫：共餐忘1動作罹患機率激增
其他人也在看
金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」
金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。自由時報 ・ 20 小時前
台灣癌症基金會攜手嘉市府！ 用皮影劇宣導肝病治療防治
社會中心／綜合報導肝癌是國人癌症死因第二位，根據統計，嘉義市的肝癌死亡率超過全台平均！整體而言，中南部的肝癌發生和死亡風險偏高。台灣癌症基金會攜手嘉義市政府衛生局，今天（22）下午舉辦肝癌健康講座，推廣肝病防治觀念和多元治療。民視 ・ 1 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 18 小時前
台東招募熱氣球飛行員 赴國外培訓、年薪最高逾80萬元
交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東推動熱氣球嘉年華多年，已成功培育12名合格飛行員活躍於活動現場。隨著活動規模成長，飛行需求增加，今年再次公開徵選具潛力的新血。受訓者將接受完整理論課程與實際飛行訓練，未來也有機會代表台東飛向世界。首批學員、現任飛行員林沅霆...CTWANT ・ 15 小時前
已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」
即時中心／徐子為報導衛福部食藥署本月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須全面下架回收，批號為「BCU027」及「BCQ013」。食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，這批有疑慮藥品產品，已售出145萬顆，已要求廠商於12月11日前完成回收，而目前同成分、同劑型、同劑量藥品許可證尚有8張，無短缺疑慮。民視 ・ 17 小時前
唾液快篩揪毒駕首日 全台抓18人
記者孫曜樟∕台北報導 內政部警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕新制於二十日正式上…中華日報 ・ 15 小時前
陳立委上周第5洞戰績
★操盤心得★ 上周非農數據超預期，Michael Burry25日公布新動向，重挫台股逾千點，技術超賣訊號閃現，季線失守。目前市場情緒易受AI議題及宏觀數據牽動，操作宜避高追漲，季線附近分批加碼。聚焦業績題材，耐心等待KD黃金交叉，轉守為攻。工商時報 ・ 8 小時前
中信盃黑豹旗》台東體中搭上8強末班車！ 曾睿豪擁有「中指魔球」目標職棒
中信盃黑豹旗16強賽今天進行最終戰，台東體中以9比3大勝興大附農挺進8強，賽後總教練陳峰岳表示，曾睿豪是球隊主力投手，從桃園回到台東體中，他有把場面控制住，球隊也有靠腳程跟長打串連，幫助球隊贏球。曾睿豪透露自己到國中都還是在桃園打球，但故鄉在台東，也算是返鄉打球。TSNA ・ 21 小時前
國家運動產業發展中心召開首屆董事會 李洋頒發聘函期許跨域創新
為推動國內運動產業升級，「國家運動產業發展中心設置條例」已於今年 1 月 24 日經總統公布，並由行政院核定自 10 月 1 日起正式施行。該中心首屆董事長由工業技術研究院服務系統科技中心執行長鄭仁傑擔任。中心於昨（21日）召開第一次董事暨監事聯席會議，運動部部長李洋親臨現場頒發聘函，期許透過專業團隊的運作，加速建立跨部會協力機制，完善運動產業生態系。鏡報 ・ 1 天前
日本福島食品全面解禁即日生效 回歸邊境常態管理
食藥署今天(21日)宣布日本福島食品管制全面解禁。2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島5縣食品進口，之後雖陸續放寬限制，但仍要求須提供產地證明及輻射檢測「雙證」，並採逐批查驗。食藥署在今年8月29日預告廢止這項規定，並於今天宣布新制即日生效，所有日本食品輸台回歸邊境管理，採常態檢驗。 2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣食品進口，雖於2022年2月解禁，但野生鳥獸肉、菇類及漉油菜仍持續禁止進口。2024年9月進一步解禁，福島5縣所有食品皆可進口，但採「雙證管理」，須檢附產地證明及輻射檢測證明，並在邊境逐批檢驗，且日本國內禁止流通的產品品項仍禁止輸入台灣。食藥署今年8月29日再度放寬，預告廢止相關規定，草案預告60天。 食藥署長姜至剛21日表示，由於預告期間未接獲反對意見，在確保國人食品安全，並依科學證據原則、接軌國際考量下，將日本福島5縣食品進口調整為與其他國家食品管理一致，回歸源頭管理及邊境管制，採常態檢驗，新制即日生效，未來仍會依「食安法」規定，抽驗產品輻射殘留量。他說：『(原音)我們在考量全世界的管理機制以及科學的基中央廣播電台 ・ 1 天前
胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。中央社 ・ 1 天前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 17 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 17 小時前
日職》台灣對決！林安可出戰古林睿煬 最快明年4月28日實現
日職西武獅隊今天宣布簽下台灣好手林安可，並且期待他未來成為球隊主力戰將，而日職火腿隊也有孫易磊、古林睿煬等好手在，兩隊明年球季最快將是4月28日交手，地點在火腿主場，古林睿煬若是先發主投，加上林安可爭取到先發位置，就將形成難得一見的「台灣對決！」還是「統一獅對決」。TSNA ・ 17 小時前
扶輪服務日公益1加1 社友攜手廠商捐助弱勢
[NOWnews今日新聞]為推廣團結行善精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念，由台中市政府衛攜手國際扶輪3461地區籌劃，集結台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
處理台日關係 「不是吃壽司就好」
日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭大陸報復，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府不應該再對著人民訴說自己的委屈，應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。中時新聞網 ・ 8 小時前
"棒棒糖"醜聞不斷!王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑逾2年
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導棒棒堂成員負面新聞不斷，王子與粿粿爆出婚外情，威廉與小杰因為閃兵遭調查，檢察官針對兩人，分別求刑2年2個月和2年8個月。威廉週末出席公益球賽時，被問到種種風波，他向大家道歉，表示團員都想為年輕時犯的錯彌補，至於王子介入他人婚姻，並不知情。棒棒堂成員負面新聞不斷，威廉閃兵遭起訴，50萬元交保，檢察官求刑2年2個月，接著團員小杰也被調查，求刑更重、2年8個月。他受訪時向大家道歉，表示棒棒堂最近事情比較多，和成員們都要加油。威廉與太太卓君澤出席明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）至於小杰的狀況，威廉表示，發生這狀況都覺得不太好，「一直想要再為年輕所犯的錯誤，然後去彌補跟改進，我就請他準備好心情，因為這個後面還可能還面臨到一些司法。」威廉深陷閃兵案，所有工作停擺，週末與老婆卓君澤，參加明星匹克球公益賽，透過做公益，希望彌補過錯。威廉：「最近就是會帶娃、忙皮克球，然後最近也是會幫協會這邊做一些服務。」威廉參與明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）另一問棒棒堂團員王子也爆出醜聞，與粿粿婚外情，鬧得沸沸揚揚。威廉：「王子更是我自己的弟弟，像弟弟一樣在看待。 事情的開始是完全不知情，我相信他在受到這次的教訓之後，也能夠一樣成為一個、相對可以更好的一個人。」粿粿的先生范姜彥豐要求賠償金600萬，但王子聲稱為父親還債，拿不出來，要分期付款。威廉表示，不清楚細節，但希望團員們都能度過低潮。原文出處：「棒棒糖」醜聞不斷 王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑 更多民視新聞報導金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家民視影音 ・ 15 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 20 小時前
想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。太報 ・ 16 小時前
50歲男吃腸胃藥3個月「竟引發憂鬱症」！ 醫揭關鍵成分：恐導致情緒低落
50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等「類帕金森症」症狀。姊妹淘 ・ 1 天前