胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業

娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導棒棒堂成員負面新聞不斷，王子與粿粿爆出婚外情，威廉與小杰因為閃兵遭調查，檢察官針對兩人，分別求刑2年2個月和2年8個月。威廉週末出席公益球賽時，被問到種種風波，他向大家道歉，表示團員都想為年輕時犯的錯彌補，至於王子介入他人婚姻，並不知情。棒棒堂成員負面新聞不斷，威廉閃兵遭起訴，50萬元交保，檢察官求刑2年2個月，接著團員小杰也被調查，求刑更重、2年8個月。他受訪時向大家道歉，表示棒棒堂最近事情比較多，和成員們都要加油。威廉與太太卓君澤出席明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）至於小杰的狀況，威廉表示，發生這狀況都覺得不太好，「一直想要再為年輕所犯的錯誤，然後去彌補跟改進，我就請他準備好心情，因為這個後面還可能還面臨到一些司法。」威廉深陷閃兵案，所有工作停擺，週末與老婆卓君澤，參加明星匹克球公益賽，透過做公益，希望彌補過錯。威廉：「最近就是會帶娃、忙皮克球，然後最近也是會幫協會這邊做一些服務。」威廉參與明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）另一問棒棒堂團員王子也爆出醜聞，與粿粿婚外情，鬧得沸沸揚揚。威廉：「王子更是我自己的弟弟，像弟弟一樣在看待。 事情的開始是完全不知情，我相信他在受到這次的教訓之後，也能夠一樣成為一個、相對可以更好的一個人。」粿粿的先生范姜彥豐要求賠償金600萬，但王子聲稱為父親還債，拿不出來，要分期付款。威廉表示，不清楚細節，但希望團員們都能度過低潮。原文出處：「棒棒糖」醜聞不斷 王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑 更多民視新聞報導金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家

民視影音 ・ 15 小時前