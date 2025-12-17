胃痛亂吃胃散脹氣更嚴重！藥師教你分辨3種胃痛，對症下藥最有效

胃酸過多、胃痙攣，還是脹氣？藥師教你3招對症下藥，更快緩解胃痛。（Gemini生成示意圖）

很多人一胃痛就想到去藥局買「胃散」，但胃痛可不是吃胃散就能解決的喔！藥師廖偉呈提醒，胃不舒服可以分成3種常見狀態，不同症狀需對應不同藥物，吃錯反而可能導致脹氣，身體更加不舒服。

狀況一：胃酸過多、灼熱感或反胃噁心

如果你有胸口灼熱、想吐或反酸的感覺，可能就是胃酸分泌過多。像空腹喝咖啡，覺得不舒服，就屬於這種情況。這時候可以選擇胃散或抑制胃酸的藥物，幫助中和胃酸、減輕灼熱感。

狀況二：腸胃蠕動異常、腹部痙攣或悶痛

有些人胃痛伴隨腸道絞痛或腹部悶痛，這通常是腸胃蠕動不順或痙攣造成的。這種情況下，可以選擇含解痙攣成分的胃藥，幫助放鬆腸胃肌肉、緩解痙攣。

狀況三：脹氣、胃部悶脹或打嗝不舒服

如果你覺得胃脹、打嗝頻繁、吃完飯很脹悶，那就屬於脹氣型。這時候胃散反而可能讓脹氣更嚴重，可以選擇消脹氣的藥物或益生菌，幫助排氣、緩解悶脹感。

廖偉呈提醒，胃藥成分雖然專業，英文標示看起來複雜，但可以請社區藥局的藥師，幫忙針對症狀選藥。下次胃痛時，就別再直接拿胃散亂吃。



