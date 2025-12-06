胃痛以為闌尾炎！竟是罕病導致女童5歲來月經 更年期提早報到

一名女童罹患罕見疾病，導致5歲時初經報到。示意圖／photoac

「以為只是闌尾炎！」母親說道，英國現年8歲女童，行為看似正常，卻在5歲時出現胃痛，經檢查被診斷出卵巢出現腫瘤，腫瘤細胞還攜帶突變TP53基因，患有罕見疾病，導致初經過早報到，也因手術切除卵巢，提早進入更年期。

根據英國媒體《 Mirror》報導，女童奧布里．加羅特（Aubree Garrot）5歲時突然有一天出現胃痛，因其哥哥曾因胃痛診斷出「闌尾炎」，因此母親也將疼痛歸咎於相同症狀；未料經核磁共振檢查，才發現奧布里卵巢上竟出現腫瘤，隨即1個月後初經報到、乳房發育，身心開始出現青春期變化。

廣告 廣告

醫師指出，奧布里這個年齡段的荷爾蒙激素應該在0到100之間，她則受巨大腫瘤影響，數值飆升至3000，因此決定進行手術，切除一側卵巢和輸卵管，以及部分膀胱、腸道和腹壁；經檢驗腫瘤細胞，發現竟有突變的TP53基因。

手術後醫師表示，「因為切除腫瘤，她現在已經擺脫了癌症，但腫瘤有可能在未來20年內復發」，因此需要持續的監測和驗血；不過奧布里已進入了青春期，她的韌帶變粗、骨骼卻沒有生長，導致韌帶容易打結、腿部時常疼痛，難以如同齡好友自在奔跑，加上卵巢切除後提前進入了更年期，出現睡眠紊亂等症狀。

女童因患罕見疾病，5歲就出現青春期反應、月經提早報到。示意圖／photoac

不僅如此，奧布里哥哥還患有自閉症和注意力不足過動症，母親感嘆「眼睜睜看著自己的孩子經歷這樣的事情卻無能為力，真的太難受了」，心疼道「她還是個孩子」就承擔這些疼痛；直到慈善機構向他們一家人提供科技支援，包括ipad使用及虛擬設備，才成功轉移孩子注意力、與更多孩童交流，全家人也終於能在各式治療之後釋放壓力，盼能健康快樂生活。



回到原文

更多鏡報報導

努力賺錢養家卻遭詐騙！彰化20歲男大生背債休學 返家不到1週發生憾事

安置童無法就醫！機構人員氣憤：竟是父母為「普發1萬元」註銷健保卡

幼兒園廣告稱「全美教學」卻教台語、中文！遭索賠百萬 母自責：女兒輸在起跑點