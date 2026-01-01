胃痛、食慾下降瘦10公斤 確診第三期胃癌

五十三歲男子因持續胃痛、食慾下降而日漸消瘦，至義大癌治療醫院血液腫瘤科饒坤銘副院長門診求診，原以為只是常見的腸胃不適，經檢查後，診斷為第三期胃癌，腫瘤已明顯影響胃部功能，短短時間讓他體重減輕十公斤；突如其來的噩耗，讓病人與家屬瞬間陷入巨大的焦慮與無助；饒坤銘醫師向家屬逐一說明疾病情況與治療計畫，饒醫師建議採用國際間日益普及的「免疫治療合併化學治療」術前療法，該治療方式可提前觀察藥物反應、協助縮小腫瘤，並有助於降低手術風險，讓原本低迷的家庭重新看見希望。

過去胃癌治療多以手術後化療為主，但近年研究已證實，術前治療能有效提升腫瘤可切除率；若術後病理組織中「完全找不到癌細胞」，稱為「病理完全反應」，通常與更低的復發風險及更理想的長期預後相關，已成為國際高度重視的治療指標。

在為期兩個月的術前免疫治療合併化療期間，病人雖出現噁心、掉髮、倦怠等副作用，但家人每日陪伴、鼓勵，使他能堅定完成療程；隨著治療進展，患者症狀逐漸改善，胃痛減緩、進食量增加、精神與體力明顯好轉，全家人的心情也從陰霾中逐步走出；經義大醫療外科團隊進一步評估後，患者體況已達手術標準，並順利接受胃部腫瘤切除手術，手術後的病理報告更帶來令人振奮的結果：腫瘤組織中未發現殘存癌細胞，成功達成「病理完全反應」。得知結果的當下，患者與家屬喜極而泣，醫療團隊也深感欣慰，這不僅是治療上的成功，更是病人、家屬與醫療團隊共同努力的成果。

饒坤銘醫師表示，國際臨床試驗顯示，達到病理完全反應的患者通常擁有更佳的預後，但治療仍需全程完成以維持長期穩定；他因此建議病人術後再補足兩個月化療並持續一年免疫治療。患者坦言，雖然治療時間長、費用高，仍願意堅持，「只要能多陪伴家人，就是最值得的事」。

義大醫療體系具備南部少數同時整合消化道腫瘤醫療中心、高階內視鏡、精準腫瘤治療與跨科團隊照護的完整量能，從診斷、全身性治療、手術到術後追蹤皆能一次整合完成；院區空間寬敞、動線友善，以「病人為中心」打造照護流程，減少患者奔波，提供與國際同步的高品質醫療服務。

饒坤銘副院長強調，該案例不僅展現醫療進步，更體現家庭支援與團隊合作的重要價值；未來將持續引進先進治療方式、改善照護品質，陪伴每位患者走過抗癌旅程，迎向更穩定、更有力量的生活。