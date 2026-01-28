胃癌不是一夕形成：掌握早期篩檢，晚期也能精準治療找回治療主控權

隨著秋冬氣溫逐漸下降，年節氣氛也慢慢醞釀，熱氣蒸騰的火鍋，成了許多家庭圍爐時最熟悉的風景。然而，在享受熱食與團聚的同時，胃部健康卻往往被忽略。胃癌最大的風險之一，在於早期症狀不明顯，不少人只覺得是消化不良或胃部不適，等到真正警覺時，往往已進入晚期，使治療變得更加棘手。

三軍總醫院外科部一般外科主治醫師、同時也是台灣消化外科醫學會榮譽理事長的詹德全醫師指出，談論胃癌之前，應先從生活習慣與風險認知談起。他強調，從醫學角度來看，滾燙的熱食主要影響食道，但真正與胃癌高度相關的，是長期高鹽、醃製與煙燻等飲食型態；這類食物常含有亞硝酸鹽相關物質，長期攝取可能增加胃黏膜病變風險。

其中，影響最明顯的因素之一就是高鹽飲食。詹德全醫師指出，研究顯示鹽分攝取量與胃癌風險呈劑量反應關係，每日鹽分攝取量每增加5克，胃癌風險可能上升約12%。此外，節慶期間常見的過量烤肉與加工肉品，同樣可能提高胃癌風險；相對地，多攝取蔬菜與水果，則有助降低罹癌機率，顯示胃癌與整體飲食習慣密不可分。

幽門螺旋桿菌與高風險族群，不可忽視的警訊

除了飲食因素，幽門螺旋桿菌也是目前公認最重要的單一風險因子。詹德全醫師說明，該菌已被世界衛生組織旗下國際癌症研究機構列為第一級致癌物。過去台灣的感染盛行率偏高，隨著衛生習慣改善與根除治療普及，近年已有下降趨勢；統合分析顯示，台灣幽門螺旋桿菌感染盛行率由1990–2000年的63.8%，下降至2016–2020年的28.2%，成人活性感染率（經人口結構校正）約32.3%，同時台灣胃癌標準化發生率與死亡率亦呈下降趨勢。

在高風險族群方面，約1成胃癌患者可追溯到家族史，其中CDH1基因與遺傳性瀰漫型胃癌關聯明確。此外，抽菸與長期飲酒同樣不可忽略。詹德全醫師指出，酒精攝取與胃癌風險呈劑量反應關係；重度飲酒通常指每日≥4杯酒（約≥40–56克純酒精，相當於啤酒3–4罐或紅酒半瓶～一瓶），其胃癌風險相較不飲酒者約增加20%左右。

另一個較少被注意的族群，是曾接受胃部切除手術者。詹德全醫師指出，曾接受胃部切除手術者，在術後多年仍需重視追蹤；研究顯示胃切除後殘胃癌風險會隨時間累積，20年累積發生率約1.88%，且相對一般族群風險顯著上升，因此建議術後長期甚至終身接受胃鏡追蹤。

詹德全醫師也強調，臨床上，胃癌早期常被誤認為單純胃炎，若只是胃發炎，服用胃藥後通常應有改善；若症狀持續未緩解，就應進一步檢查。胃癌常見警訊包括胃酸逆流、食慾不振、消化不良與上腹部不適；病程進展後，可能出現胃痛、嘔吐、黑便，或不明原因體重下降。

他也建議台灣民眾可與醫師討論是否需要定期接受胃鏡檢查，胃鏡仍是目前唯一能有效發現早期胃癌的工具，若能早期發現，治癒率可達9成以上。

晚期胃癌治療轉變，精準醫療成為核心

在晚期胃癌的治療評估中，精準醫療的第一步，是透過生物標誌物檢測，判斷腫瘤是否具備可被鎖定的治療目標。詹德全醫師指出，這樣的檢測有助於醫師在治療一開始就為患者選擇最合適的治療方向，而非僅依賴單一的化療策略。

他提到，目前臨床上最具代表性的生物標誌物，主要包括HER2、PD-L1與緊密連接蛋白18，三者分別對應不同的治療選項與臨床意義。

其中，HER2是胃癌標靶治療的重要指標，國外約有15～20%的胃癌患者呈現HER2陽性，台灣的比例則約為6～7%。若檢測結果為陽性，代表患者有機會使用對應的抗HER2標靶藥物，作為治療的一環。PD-L1則與免疫治療反應相關，透過評估腫瘤表現PD-L1的程度，可協助醫師判斷患者是否適合納入免疫治療策略，進一步與其他治療方式進行整合。

近年備受關注的緊密連接蛋白18，也被視為晚期胃癌治療的重要標靶。詹德全醫師指出，依目前臨床試驗採用的高表現標準（腫瘤細胞中≥75%呈中至強膜染色），約有3～4成胃癌患者腫瘤可檢測到緊密連接蛋白18表現，為晚期胃癌患者帶來更多精準治療的可能性，也讓治療選擇不再侷限於傳統化療。

IHC檢測與健保角色，影響治療是否到位

詹德全醫師說明，這些生物標誌物主要是透過「免疫組織化學染色（IHC）」進行檢測，目的在於評估腫瘤是否具備可被鎖定的治療目標，作為後續選擇標靶治療或免疫治療的重要依據。透過這樣的檢測流程，醫師得以在治療初期，就為患者擬定較為合適的個人化治療策略，也讓醫療資源能更有效地運用在最需要的患者身上。

詹德全醫師強調，晚期胃癌的治療早已不再只是單一選項，而是根據每位患者腫瘤特性，量身規劃最合適的治療組合。隨著標靶治療與免疫治療持續進步，即使是晚期胃癌，仍有機會透過積極治療獲得穩定控制，逐步朝長期管理的方向邁進。

他也提醒，胃癌防治不能只著眼於治療端，更需要從生活習慣的調整、落實高風險族群的胃鏡篩檢做起，搭配確診後的精準治療評估；預防、篩檢、治療三管齊下，才能真正降低胃癌對國人健康的威脅。



圖/三軍總醫院外科部一般外科主治醫師 詹德全



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為胃癌不是一夕形成：掌握早期篩檢，晚期也能精準治療找回治療主控權