胃癌初期手術後成植物人離世！家屬控訴醫未告知風險

一名劉姓女子控訴，其母親因確診胃癌初期，在嘉義基督教醫院周莒光醫師建議下接受胃黏膜剝離手術，術後卻出現嚴重併發症，最終在加護病房躺了285天後離世。

一名劉姓女子控訴，其母親因確診胃癌初期，在嘉義基督教醫院手術後卻出現嚴重併發症，最終離世。（圖／翻攝畫面）

劉小姐表示，母親王女士於去年11月12日在嘉基接受胃黏膜剝離手術，隔日即出現呼吸困難情形，但醫護人員稱是「正常狀況」，甚至指責家屬未讓病患下床走動導致肺部坍塌。

「手術後5天，媽媽突然在我面前呼吸不過來翻白眼斷氣，我緊急按救護鈴，醫護過來開始插各種儀器判斷」，劉小姐控訴，在母親出現呼吸困難到斷氣的5天期間，院方未使用任何精密儀器監測。

廣告 廣告

家屬更指出，母親是重症肌無力患者，術前醫師未確實告知相關風險，術後也不見執刀醫師，才得知對方已出國。劉小姐回憶，母親雖然從鬼門關前被救回，但已成為植物人，只能在加護病房等待死亡，這讓她感到極度自責，「如果時間能夠倒轉，絕對不會做出相同選擇」。

家屬更指出，母親是重症肌無力患者，術前醫師未確實告知相關風險，術後也不見執刀醫師。（圖／翻攝畫面）

對此，嘉義基督教醫院發表聲明表示，王姓病人雖有重症肌無力病史，但術前已經麻醉團隊審慎評估後才進行手術，術後傷口恢復良好。住院期間病人曾主訴呼吸喘不適，醫院立即安排相關專科醫師會診並積極治療，症狀獲得改善。

醫院指出，11月17日晚間病人突發呼吸窘迫，立即啟動急救系統並轉入加護病房，由整合醫療團隊持續救治。自12月起，醫院多次建議轉至一般病房與後續養護機構照護，均遭家屬拒絕。直至今年8月6日經家屬同意轉往養護機構照護，預計9月2日出院，但於8月18日病情急轉直下，最終於8月30日過世。

嘉義基督教醫院發表聲明表示，王姓病人雖有重症肌無力病史，但術前已經麻醉團隊審慎評估後才進行手術。（圖／維基百科）

院方表示，病人家屬對照顧病人之醫護人員態度不友善，曾對醫師大聲責罵，並在今年四月起陸續對多位照護人員提起告訴。醫院強調，王姓病人呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術與重症肌無力風險所導致，懇請社會各界給予醫療人員必要的支持與尊重。

劉小姐已依照院方建議「尋正常管道申訴」，提出過失致死告訴，希望司法能夠釐清真相，還給家屬一個公道。本案已進入司法程序，雙方各執一詞，有待法院進一步調查釐清。

延伸閱讀

「公投綁大選」回來了！立院三讀通過《公投法》修正案

遭傳離婚集團少東！孫正華甜曬全家福打臉 揭與尪真實關係

影/內輪差險釀禍！女騎士遭砂石車擦撞 連滾帶爬逃生