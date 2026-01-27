胃癌年增4千例！ 這年齡層享一次「幽門桿菌檢測」納公費

衛福部今（1/27）宣布，自今年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。游騰傑攝



胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛福部今（1/27）宣布，自今年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

衛福部指出，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。考量民眾篩檢可近性與便利性，衛生福利部自115年1月1日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。

衛福部常務次長莊人祥也以自身經驗現身說法。他回憶，由於過去尚未有公費胃癌篩檢可用，2014年自費接受胃鏡健檢，發現胃潰瘍且幽門桿菌陽性，雖完成除菌治療，但「胃潰瘍仍在」。因當時無症狀，遂忽視潰瘍，未再做後續治療與處理，七年之後：最終確診「胃癌」。

隨著胃癌正式納入篩檢項目，國健署推動的公費癌症篩檢已由「五癌」擴充為「六癌」，莊人祥指出，涵蓋子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌。期盼透過篩檢，提早發現、提早治療，降低死亡率，同時提醒45至74歲符合資格民眾，請踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如檢測結果為陽性，則依醫囑接受除菌治療等醫療處置。

莊人祥也呼籲，呼籲民眾落實「保胃五招」：保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物。衛生福利部提醒，若出現腸胃不適，請及早就醫，透過主動檢測與健康生活型態的結合，共同邁向健康好「胃」來。

衛福部提醒，除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務及除菌治療等醫療處置外，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾可透過日常生活中的簡單改變，大幅降低感染風險。例如，用餐時落實使用公筷母匙，避免共用杯子與餐具，減少共食行為，並避免食用不潔之食物；同時拒絕嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險，進而維護胃部健康。

