胃癌年奪逾2千命！「幽門螺旋桿菌」明年起納公費篩檢…癌篩擴大滿週年助7.1萬人揪出異常
根據最新癌症登記與死因統計，胃癌長年名列台灣十大癌症與死亡原因之一，每年約有超過4000人新確診、逾2000人因胃癌離世。其背後最關鍵的危險因子，正是普遍存在於國人口中的幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori, HP）感染，約8至9成的胃癌病例均與其相關。
為了從源頭降低未來胃癌發生率，國民健康署自115年起，補助45至74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」癌篩。
該檢測為非侵入性，可快速判斷胃部是否感染幽門螺旋桿菌。
如結果呈陽性，民眾應攜帶檢驗報告回診，由醫師安排除菌療程或後續檢查，及早阻斷病程變化，減少未來罹癌風險。
幽門螺旋桿菌影響巨大 良好衛生習慣可降低感染
幽門螺旋桿菌主要透過「經口傳染」，家庭共食、共杯及不良衛生習慣都可能提高風險。
國健署提醒，日常防治應落實以下原則：
● 使用公筷母匙、避免共杯共食
● 保持均衡飲食與良好飲食規律
● 規律運動、不碰菸、酒、檳榔
● 避免生食與不潔食物
如果出現胃部不適、消化不良等症狀，應儘快就醫，透過檢測搭配健康生活方式，才能真正守護消化道健康。
擴大癌症篩檢滿一週年 服務量突破536.6萬人次
胃癌納入公費篩檢，象徵我國癌症防治政策再向前邁進一步。
癌症已連續43年高居國人十大死因榜首。
為達成「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」目標，國健署自114年1月1日起正式擴大四大癌症免費篩檢，包括：
● 子宮頸癌（並新增HPV檢測服務）
● 乳癌
● 大腸癌
● 肺癌
擴大癌篩政策上路滿一週年，成效逐步顯現。
截至114年12月17日止，癌症篩檢服務量已突破536.6萬人次，比去年同期多出106.8萬人次，成長約24.8%，創下歷史新高。
國健署署長沈靜芬表示，癌症早期多半沒有明顯症狀，唯有透過定期篩檢，才能爭取早期發現與治療的機會，「多一次檢查，就多一分健康保障」。
落實追蹤是守住健康的關鍵
隨著篩檢量能提升，早期偵測效益也同步擴大。
國健署統計，114年篩檢共發現：
● 約5.9萬名癌前病變
● 約1.2萬名癌症個案
● 總計約7.1萬名異常個案
相較去年同期篩檢出約5.8萬名異常個案，今年增加了約1.3萬人，成長約23.3%，顯示擴大篩檢確實及早揪出更多個案。
國健署也提醒，篩檢的目的不僅是「找出異常」，更重要的是確實完成後續追蹤，以免延誤黃金治療時間。
用好預防保健資源 為自己與家人多守一層保障
從胃癌防治到四大癌症篩檢，國健署多年來積極強化國家預防醫學網絡，希望民眾能更早發現疾病、提高治療成功率。
沈靜芬強調，「癌症初期難以察覺，定期篩檢是最有效的自我保護方式。」
她也呼籲符合年齡與資格的民眾，務必把握政府提供的免費篩檢與幽門螺旋桿菌檢測，把健康風險減到最低。
