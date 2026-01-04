胃癌年奪逾2千命！「幽門螺旋桿菌」明年起納公費篩檢…癌篩擴大滿週年助7.1萬人揪出異常





根據最新癌症登記與死因統計，胃癌長年名列台灣十大癌症與死亡原因之一，每年約有超過4000人新確診、逾2000人因胃癌離世。其背後最關鍵的危險因子，正是普遍存在於國人口中的幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori, HP）感染，約8至9成的胃癌病例均與其相關。

為了從源頭降低未來胃癌發生率，國民健康署自115年起，補助45至74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」癌篩。

該檢測為非侵入性，可快速判斷胃部是否感染幽門螺旋桿菌。

廣告 廣告

如結果呈陽性，民眾應攜帶檢驗報告回診，由醫師安排除菌療程或後續檢查，及早阻斷病程變化，減少未來罹癌風險。

幽門螺旋桿菌影響巨大 良好衛生習慣可降低感染

幽門螺旋桿菌主要透過「經口傳染」，家庭共食、共杯及不良衛生習慣都可能提高風險。

國健署提醒，日常防治應落實以下原則：

● 使用公筷母匙、避免共杯共食 ● 保持均衡飲食與良好飲食規律 ● 規律運動、不碰菸、酒、檳榔 ● 避免生食與不潔食物

如果出現胃部不適、消化不良等症狀，應儘快就醫，透過檢測搭配健康生活方式，才能真正守護消化道健康。

擴大癌症篩檢滿一週年 服務量突破536.6萬人次

胃癌納入公費篩檢，象徵我國癌症防治政策再向前邁進一步。

癌症已連續43年高居國人十大死因榜首。

為達成「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」目標，國健署自114年1月1日起正式擴大四大癌症免費篩檢，包括：

● 子宮頸癌（並新增HPV檢測服務） ● 乳癌 ● 大腸癌 ● 肺癌

擴大癌篩政策上路滿一週年，成效逐步顯現。

截至114年12月17日止，癌症篩檢服務量已突破536.6萬人次，比去年同期多出106.8萬人次，成長約24.8%，創下歷史新高。

國健署署長沈靜芬表示，癌症早期多半沒有明顯症狀，唯有透過定期篩檢，才能爭取早期發現與治療的機會，「多一次檢查，就多一分健康保障」。

落實追蹤是守住健康的關鍵

隨著篩檢量能提升，早期偵測效益也同步擴大。

國健署統計，114年篩檢共發現：

● 約5.9萬名癌前病變 ● 約1.2萬名癌症個案 ● 總計約7.1萬名異常個案

相較去年同期篩檢出約5.8萬名異常個案，今年增加了約1.3萬人，成長約23.3%，顯示擴大篩檢確實及早揪出更多個案。

國健署也提醒，篩檢的目的不僅是「找出異常」，更重要的是確實完成後續追蹤，以免延誤黃金治療時間。

用好預防保健資源 為自己與家人多守一層保障

從胃癌防治到四大癌症篩檢，國健署多年來積極強化國家預防醫學網絡，希望民眾能更早發現疾病、提高治療成功率。

沈靜芬強調，「癌症初期難以察覺，定期篩檢是最有效的自我保護方式。」

她也呼籲符合年齡與資格的民眾，務必把握政府提供的免費篩檢與幽門螺旋桿菌檢測，把健康風險減到最低。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本

為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖

勞保投保薪資「最高5年45800元」就安了？「雙年金」還能兩頭拿？錯誤操作讓你退休賠大了！



