胃癌從3大死因掉到第8名！根除幽門桿菌可防9成胃癌…權威醫吳明賢：閃重鹹重辣，不如好好吃飯





胃癌曾高居國人十大癌症死因第3名，但過去30多年來，臺灣醫界針對胃癌元兇「幽門螺旋桿菌」發展出有效除菌治療，不僅大幅降低胃潰瘍與胃癌的發生率，更讓胃癌在十大癌症榜一路下滑到第8名。現任台大醫學院院長、胃腸科權威吳明賢指出，單純吃辣吃重鹹並不會導致胃癌，而是幽門桿菌「點火」所造成，因此防範胃潰瘍、胃癌形成，最好方法就是「好好吃飯」。

共食文化轉型，守住國人胃

59歲衛福部常務次長莊人祥，日前親證去年初診斷出胃癌，目前恢復良好「祖上有燒香」，卻也引發各界對胃癌的關注。

其實在成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，治療方式多以制酸、止痛為主。

「過去我們常常開玩笑說，為什麼要走胃腸內科？因為『一日潰瘍、終身潰瘍』，你的病人會很多！」吳明賢笑說。

直到1980年代發現幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori），徹底改寫了醫學教科書。這種會引起慢性胃炎的細菌，主要透過人與人之間的唾液傳染。

「以前我們共食的時候沒有用公筷母匙，你夾一口、我夾一口，只要其中一個人有幽門螺旋桿菌，就會傳染開來。」

過去醫界也曾做一個有趣的研究，使用筷子共食的亞洲族群，感染幽門螺旋桿菌的機率，明顯高於使用刀叉分餐的西方人。

這也是為什麼公共衛生與醫界長年倡議「公筷母匙」運動，再加上政府自107年起推動「胃癌防治計畫」，以碳13尿素呼氣檢測方式篩檢幽門螺旋桿菌，使臺灣的幽門螺旋桿菌防治成績居全世界之冠。

「上醫不只醫病，還能醫國！」吳明賢甚至大膽預言，只要根除「幽門螺旋桿菌」，90%的胃癌將會消失！

馬祖成胃癌防治前線 感染率曾高達七成

臺灣在幽門螺旋桿菌防治的突破，最關鍵的戰場在馬祖。

這個小島過去胃癌發生率是全台的3至5倍，主要原因除了高達7成的感染率，還因為封閉性高，島上缺乏新鮮蔬果，居民長期以醃製、重鹹食物為主。

「胃癌的主因是吃太鹹、或是這些醃製食物，可是假如沒有幽門螺旋桿菌去『點火』，引起胃發炎，事實上你單純只吃那些重鹹、重辣的食物，是不會導致胃癌的！」吳明賢說。

臺大醫院團隊自1995年起，在馬祖推動篩檢與根除幽門螺旋桿菌計畫，進行長達12年以上的追蹤。

結果證實，當地的消化性潰瘍幾乎消失，胃癌發生率下降超過50％，甚至推估至2030年，胃癌將在馬祖成為「罕見疾病」！

早期胃癌無症狀最凶險

當然，仍有1成胃癌屬於遺傳或他病毒感染，如拿破崙就是死於遺傳性胃癌，而非被謀殺。因此民眾若出現身體異狀，仍須提防。

吳明賢指出，多數癌症早期都沒有症狀，胃癌也是如此。一旦出現「貧血、食慾不振、體重減輕、上腹部疼痛」，都已發展到中晚期。

由於9成胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關，在病程發展成胃癌之前的任何階段，只要成功根除細菌，就有機會終止病情惡化。因此防治胃癌最好的方法，就是及早治療幽門螺旋桿菌感染。

幽門螺旋桿菌感染有何徵兆？

1.胃口變小、容易飽脹 2.經常性胃痛、胃脹氣 3.嗝氣反胃 4.上腹灼熱感

至於國人最常見的胃病，通常發生在上消化道，包括

1.消化不良 2.胃食道逆流 3.消化性潰瘍

尤其第3種容易因藥物所引起，如年長者服用心臟、骨頭痠痛，服用抗血小板或消炎止痛藥劑，都可能因傷胃而導致潰瘍。

「好好吃飯」才能治本

許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣——「你有沒有好好吃飯呢？」

吳明賢強調，民眾不該為了生存才吃東西，「其實吃這件事情，除了跟你的健康有關，它也是一種療癒，應該好好地把食物或味道吃出來。」

「就某一個角度來講，食物就是藥物，你寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃，這是我做一個腸胃科醫師，可以給大家最好的建議。」

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





