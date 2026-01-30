胃癌手術不必全切！65歲婦切10公分腫瘤保「胃口」兼顧存活率

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名65歲的蘇女士，因解出黑便就醫，赫然發現胃部藏著一顆近10公分的腫瘤，原本最擔心「是不是整個胃都要切掉，從此吃不了東西」。經奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎評估，確認為惡性度較低的胃基質瘤後，選擇以「幽門保留式胃切除手術」完整移除病灶，並保留關鍵消化結構。術後兩周，蘇女士已能正常進食，生活幾乎未受影響，顛覆她對胃癌手術的想像。

「活下來」到「活得好」胃癌手術走向新思維

盧致穎醫師指出，傳統胃癌手術常面臨全胃或大面積切除，病人術後雖能存活，卻常飽受「傾倒症候群」折磨，因進食後容易暈眩、心悸或腹瀉，導致病友不敢隨意出門進食。隨著醫療進步，胃癌治療已從單純「切除腫瘤」進步到「保留器官功能」觀念。像是另一位73歲陳女士，雖罹患上半部胃癌，透過「微創腹腔鏡近端胃切除合併雙瓣重建手術」，不僅精準摘除26顆淋巴結，更保住半個胃，有效預防逆流並維持良好的體重與生活品質。

早期胃癌存活率近9成 功能保留手術減少後遺症

盧致穎醫師表示，胃癌長年名列國人重要癌症死因之一，隨著醫療觀念進步，治療目標已不再只是「把腫瘤切乾淨」，而是進一步思考在確保腫瘤控制前提下，盡可能保留器官功能。

盧致穎醫師提到，特別是早期胃癌其5年存活率可達7成5至9成，若能在適當條件下採用功能保留胃切除手術，不僅能降低體重驟減、貧血、傾倒症候群等併發症，也有助於維持良好的飲食與生活品質。

胃癌早期常無感 把握免費幽門桿菌篩檢

盧致穎醫師也提醒，許多胃癌在早期幾乎沒有明顯症狀，容易被誤認為一般胃痛或消化不良。想要「保住胃」，關鍵仍在於早期發現。政府已推動幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，提供45至74歲民眾終身一次免費篩檢，民眾若能善用篩檢資源，在癌前或早期階段就接受治療，才能在抗癌成功的同時，也能維持具有「胃口」的生活品質。

