胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠
胃癌長年居國人十大癌症死因排行榜單，每一年新增4千人確診，死亡人數更是超過2千，近9成都跟幽門螺旋桿菌感染有關，對此，國健署從明年開始，把「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌篩檢，納入公費癌篩，對象是45到74歲民眾，終身可以篩檢一次，預估每年受檢人數有超過60萬人受惠，一旦檢測出陽性，也可透過公費除菌治療，早期預防阻斷胃癌發生。
