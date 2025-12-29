胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠

【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】在台灣，EGFR突變型非小細胞肺癌是常見的肺癌類型，其中，因肺癌初期無明顯症狀，部分患者發現時都已遠端轉移或邁入晚期，甚至面臨腦轉移風險，目前健保已擴大給付新一代標靶藥物用於晚期肺腺癌的第一線治療，讓患者在治療選擇上更加多元；馬偕紀念醫院胸腔內科蘇健醫師指出，晚期肺癌患者的治療目標在於如何爭取最長整體存活期，然而，生命延長的先決條件是讓患者維持良好且可接受的生活品質，如今健保擴大給付新一代標靶藥物，使醫師在治療策略有更多考量空間。 EGFR基因突變肺癌腦轉移高 臨床聚焦個人化治療策略 晚期肺癌被認定為容易發生轉移的癌症，其中部分EGFR基因突變的晚期肺癌患者，腦轉移發生率高，因而引發不同症狀，嚴重影響日常生活；蘇健醫師提及，其實這是早期臨床所觀察，主要因肺癌是「無聲殺手」，臨床觀察發現，許多患者發現時，肺癌都已面臨遠端轉移，擴散至其他器官，因此現今臨床上，更聚焦於針對遠端轉移的治療，是否能達到個人化治療策略。 治療EGFR基因突變肺癌 新一代標靶藥物提供治療選擇 治療晚期肺癌的藥物選擇，包括化療藥物、免疫藥物及標靶藥物，臨床上，根據患者病況、是否有遠端轉移

健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話