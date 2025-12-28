胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠

國健署將於一一五年起將胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測納入成人癌篩項目，估每年逾六十萬人接受篩檢。圖／聯合報系資料照片

胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起將「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌篩檢納入公費癌篩，對象為四十五至七十四歲，終身一次，估每年受檢人數逾六十萬。

據統計，成年人幽門桿菌感染率約在百分之卅至五十之間，推算全台近六百萬人被感染，原鄉、偏遠地區感染比率更高，達百分之六十以上。台大公衛學院教授陳秀熙表示，這與飲食習慣、衛生條件等因素息息相關，家庭成員之間容易相互感染。

「檢測幽門螺旋桿菌，並不複雜，但可遠離胃癌威脅。」陳秀熙說，糞便抗原檢測法的準確度高，適合用於大規模篩檢及除菌後的追蹤。建議在同一次糞便採檢的過程中，同時檢測幽門桿菌抗原、糞便潛血，等於同時篩檢胃癌、大腸癌，提高篩檢效率。

台大醫院與彰化縣衛生局試辦十年胃癌、大腸癌二合一篩檢模式，除了提升篩檢率，更降低近三成胃癌發生率、大腸癌死亡率。陳秀熙指出，明年起，二合一篩檢將擴大至全國，民眾至癌篩檢查處領取糞便檢測套組，依指示做完採樣，再送回即可。

國健署一一三年八月起，於九個縣市試辦終身一次「糞便抗原檢測」胃幽門螺旋桿菌，隔年擴大為十七個縣市，累計一一三年八月至今年十月底，共有一萬人接受胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，其中一五○○人檢測結果異常（陽性），進一步轉介至醫療院所接受除菌治療，只需兩周，除菌率達百分之九十七，即可遠離胃癌威脅。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任羅景全表示，感染幽門桿菌，將增加胃潰瘍、胃癌等風險，過去健保規定，幽門桿菌感染者需合併胃潰瘍，才能獲得給付藥物。現在只要驗出感染，即可用藥。國健署推出胃癌篩檢，四十五歲以上民眾即可接受公費幽門桿菌檢測，檢測為陽性也可公費除菌治療，早期預防，阻斷胃癌發生。

流行病學統計，一成胃癌個案為家族性聚集，台大醫院內科主治醫師劉志銘表示，曾收治過胃癌家族，超過三名成員罹癌，除了基因遺傳之外，致癌原因與生活飲食習慣有關。幽門螺旋桿菌容易在家庭成員間相互傳播，一旦感染，同住家人也需接受檢查，並使用公筷母匙。在治療上，除菌治療僅需二周，逾九成可以成功根除，「一生一次除菌治療，可大幅降低罹癌風險」。

