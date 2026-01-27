胃癌篩檢公費開跑！45-74 歲領管免費驗 莊人祥唐玲現身呼籲

衛福部次長莊人祥（右起）、藝人唐玲都以自身罹患胃癌的經歷，呼籲大眾切勿輕忽幽門螺旋桿菌，務必把握機會受檢。（王家瑜攝）

胃癌是台灣十大癌症第9位，每年超過4000人被診斷，其中有8到9成是幽門桿菌感染引起。衛福部今年起全面提供45歲至74歲民眾、終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。同為胃癌病友的衛福部次長莊人祥、藝人唐玲都以自身經歷呼籲，切勿輕忽幽門螺旋桿菌，務必把握機會受檢。

莊人祥2024年擔任疾管署長時被診斷出胃癌，去年（2025）消息被曝光，他表示，經過治療和家人的支持，目前恢復良好，更笑說是「祖上有燒香」，讓自己恢復健康。

台灣消化系學會醫師李宜家提醒，即使胃幽門桿菌經過治療消除，仍有病變風險，部分患者需定期接受胃鏡檢查。（王家瑜攝）

莊人祥今天（27）出席衛福部國健署「全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」記者會，自曝罹患胃癌始末。當年還沒有幽門桿菌糞便抗原檢測，2014年腸胃鏡發現胃潰瘍、幽門桿菌感染，遵照醫囑服藥，但3年後健檢發現胃潰瘍還在，但沒有症狀就忽視了，又7年過後發現有胃癌。

唐玲化身「捍胃戰士」擔任胃癌篩檢宣導大使。她透露，自己20多年前腹痛就醫發現胃潰瘍、幽門桿菌感染，當時除菌治療需服用3個月抗生素，但忙於工作就疏忽了，又不敢回診照胃鏡，拖到後來變成胃癌，讓她後悔不已。

幽門螺旋桿菌是胃癌發生的主要風險因子，約占8到9成。國健署癌症防治組科長徐翠霞說明，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌風險是一般人的6倍，目前公費對象和大腸癌篩檢一樣，都是45到74歲，民眾可以到醫療院所同時領管、採便、回管。

「不要忘了把你的黃金送來檢查！」台大醫學院院長吳明賢指出，幽門螺旋桿菌會導致消化性潰瘍，反覆復發造成出血，可能演變成胃癌。篩檢方式非常簡單，只要一次糞便檢查就可以同時預防胃癌和大腸癌，即使檢出幽門螺旋桿菌陽性也有很好的治療。

台灣消化系學會醫師李宜家透露，自己曾是消化性潰瘍患者，並提醒即使幽門桿菌經過治療消除，仍有病變風險，部分患者需要定期接受胃鏡檢查，建議每2到3年一次。

國健署也提醒，用餐時使用公筷母匙、避免共用杯子與餐具、減少共食行為、避免食用不潔食物，並且不嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，都有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險。

唐玲分享，自己過去是重度菸癮，三餐不正常，時而斷食、時而暴食，現在生活順序和以前不一樣了，將健康擺第一，吃飯一定用公筷母匙，「因為我現在是乾淨的」，更笑說如果要有交往對象，要先接受幽門螺旋桿篩檢！

