胃癌篩檢政府出錢！4大檢查方式比較、2026公費補助資格一次看
胃癌長年位居國人十大癌症死因之一，其主要的風險因子就是「幽門螺旋桿菌」感染，統計顯示近9成的胃癌都與此有關。
為了降低胃癌發生率，國健署自113年8月起，已於9個縣市試辦終身1次以「糞便抗原檢測」篩檢胃幽門螺旋桿菌；而115年（2026年）起，這項服務正式納為全國性第6癌篩檢，符合資格者終身可免費篩檢1次，預估每年受檢人數將超過60萬人。（編輯推薦：2026元旦新制12項攸關荷包！補助加碼、減稅紅包、免費癌篩不知虧大了）
2026台灣免費胃癌篩檢資格：幾歲可以做公費檢查？
國健署宣布115年起，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，民眾只要攜帶健保卡，到有提供癌篩服務的醫療院所領取糞便檢測套組，再把檢體交回即可完成篩檢，值得注意的是，過去健保規定幽門桿菌感染者必須合併胃潰瘍，才能獲得藥物給付；現在政策放寬，只要驗出感染即可用藥治療。
免費篩檢對象：年滿45歲至74歲，未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者。
篩檢方式：糞便抗原檢測法。
篩檢次數：終身1次。
幽門螺旋桿菌是胃癌的關鍵致病因子！檢測陽性怎麼辦？
衛福部的資料指出，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險，比無感染者高出6至10倍。世界衛生組織（WHO）也早在1994年就將幽門桿菌列為第一級致癌物。（編輯推薦：幽門桿菌害胃癌風險飆十倍！醫推6大「滅菌救星」護胃降癌風險）
感染幽門螺旋桿菌會導致胃部發炎、潰瘍，若處於長期慢性發炎狀態，容易造成「慢性萎縮性胃炎」或「黏膜腸化生」等癌前病變，要是放著不管，有機率會演變成胃癌。
幽門螺旋桿菌檢測方式：吹氣、糞便與切片檢查差異
幽門螺旋桿菌的檢查方式主要分為碳13尿素呼氣試驗、血清抗體測定法、糞便抗原測定法與侵入性的切片檢查4種，民眾可依需求與醫師建議選擇合適的方式：
檢測項目
檢測方法
陽性代表意義
費用
碳13尿素呼氣試驗
透過服用含有碳13的尿素後，其尿素酶會將尿素轉換成氨和二氧化碳，用以測定病人呼氣的碳13含量。
目前感染中。
1,100～1,300元。
血清抗體測定法
抽血測定血清中是否有抗體，若有抗體表示過去或現在感染過幽門桿菌。
過去曾感染過或現在感染中，需要搭配其他檢測方式，進一步確認感染狀況。
200～600元。
糞便抗原測定法
利用酵素免疫分析法，偵測糞便中是否含有幽門桿菌抗原。
目前感染中。
400～500元，2026年起特定族群可免費篩檢1次。
切片檢查
經由內視鏡切片進行尿素酶試驗。
目前感染中。
500～800元。
發現幽門螺旋桿菌陽性怎麼辦？殺菌治療與除菌後追蹤
如檢測結果為陽性，請務必攜帶檢驗報告回診就醫，並依照醫師指示接受除菌治療或進一步檢查，早期治療能儘早阻斷病程發展，有效降低胃癌發生率。
Q：有胃癌家族病史與幽門桿菌感染者，建議幾歲開始篩檢？
一般人建議從40～50歲開始考慮胃癌篩檢，若是本身有胃癌家族史、感染幽門桿菌或A型血型的人，則建議更早就要開始將胃癌篩檢納入例行檢查。
Q：多久應該做一次胃癌/幽門螺旋桿菌檢查？
建議40歲以上可開始每2～3年檢查一次，而高風險族群為每1～2年檢查一次，但實際的篩檢頻率應按照腸胃科醫師根據個人狀況決定。
Q：家人有幽門桿菌，共食會被傳染嗎？
會！幽門螺旋桿菌的主要傳染途徑為經口傳染，因此須避免和感染幽門螺旋桿菌的家人共用餐具，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
營養差2300倍！白蘿蔔「這精華」別切掉，防癌護眼比根部還補 58像20歲！新加坡凍齡男神抗老不靠科技，早餐這樣吃變年輕
其他人也在看
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 1 天前 ・ 2
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
吃保健品吃到潰瘍！醫提醒「這樣吃最傷身」：食道遭破壞 還可能血便、糜爛性胃炎
為了保養身體、攝取必要維生素，不少人都有吃保健品的習慣，不過卻有民眾因「錯誤服用」導致病痛纏身；書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢分享，有民眾長期服用保健品後出現消化道潰瘍的情況，就醫才發現竟是「方式錯誤」導致對食道、胃部造成負面影響。邱展賢醫師分享，一名70歲男性為了保養身體，每天服用超過20顆保健食品，直到某天因胸痛、吞嚥不適就醫，才發現有食道潰瘍。另外也......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題
肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026新生兒數恐只剩8萬人》少子化陰影下的另一個缺口：年輕癌友「生育權」誰來接住？
台灣生育率長年低迷，2026年元旦，全台各大醫院陸續迎來「元旦寶寶」，但根據內政信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 4
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
心肌梗塞非膽固醇惹禍！醫揭「慢性發炎」才是關鍵
台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，冠狀動脈疾病已不再被視為單純「血管被膽固醇塞住」的問題，慢性低度發炎才是從血管內皮功能失調到心肌梗塞的關鍵起點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1