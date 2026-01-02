胃癌篩檢政府出錢！4大檢查方式比較、2026公費補助資格一次看

胃癌長年位居國人十大癌症死因之一，其主要的風險因子就是「幽門螺旋桿菌」感染，統計顯示近9成的胃癌都與此有關。

為了降低胃癌發生率，國健署自113年8月起，已於9個縣市試辦終身1次以「糞便抗原檢測」篩檢胃幽門螺旋桿菌；而115年（2026年）起，這項服務正式納為全國性第6癌篩檢，符合資格者終身可免費篩檢1次，預估每年受檢人數將超過60萬人。（編輯推薦： 2026元旦新制12項攸關荷包！補助加碼、減稅紅包、免費癌篩不知虧大了 ）

2026台灣免費胃癌篩檢資格：幾歲可以做公費檢查？

國健署宣布115年起，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，民眾只要攜帶健保卡，到有提供癌篩服務的醫療院所領取糞便檢測套組，再把檢體交回即可完成篩檢，值得注意的是，過去健保規定幽門桿菌感染者必須合併胃潰瘍，才能獲得藥物給付；現在政策放寬，只要驗出感染即可用藥治療。

免費篩檢對象： 年滿45歲至74歲，未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者。

篩檢方式： 糞便抗原檢測法。

篩檢次數：終身1次。

幽門螺旋桿菌是胃癌的關鍵致病因子！檢測陽性怎麼辦？

衛福部的資料指出，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險，比無感染者高出6至10倍。世界衛生組織（WHO）也早在1994年就將幽門桿菌列為第一級致癌物。（編輯推薦： 幽門桿菌害胃癌風險飆十倍！醫推6大「滅菌救星」護胃降癌風險 ）

感染幽門螺旋桿菌會導致胃部發炎、潰瘍，若處於長期慢性發炎狀態，容易造成「慢性萎縮性胃炎」或「黏膜腸化生」等癌前病變，要是放著不管，有機率會演變成胃癌。

幽門螺旋桿菌檢測方式：吹氣、糞便與切片檢查差異

幽門螺旋桿菌的檢查方式主要分為碳13尿素呼氣試驗、血清抗體測定法、糞便抗原測定法與侵入性的切片檢查4種，民眾可依需求與醫師建議選擇合適的方式：

檢測項目 檢測方法 陽性代表意義 費用 碳13尿素呼氣試驗 透過服用含有碳13的尿素後，其尿素酶會將尿素轉換成氨和二氧化碳，用以測定病人呼氣的碳13含量。 目前感染中。 1,100～1,300元。 血清抗體測定法 抽血測定血清中是否有抗體，若有抗體表示過去或現在感染過幽門桿菌。 過去曾感染過或現在感染中，需要搭配其他檢測方式，進一步確認感染狀況。 200～600元。 糞便抗原測定法 利用酵素免疫分析法，偵測糞便中是否含有幽門桿菌抗原。 目前感染中。 400～500元，2026年起特定族群可免費篩檢1次。 切片檢查 經由內視鏡切片進行尿素酶試驗。 目前感染中。 500～800元。

發現幽門螺旋桿菌陽性怎麼辦？殺菌治療與除菌後追蹤

如檢測結果為陽性，請務必攜帶檢驗報告回診就醫，並依照醫師指示接受除菌治療或進一步檢查，早期治療能儘早阻斷病程發展，有效降低胃癌發生率。

Q：有胃癌家族病史與幽門桿菌感染者，建議幾歲開始篩檢？

一般人建議從40～50歲開始考慮胃癌篩檢，若是本身有胃癌家族史、感染幽門桿菌或A型血型的人，則建議更早就要開始將胃癌篩檢納入例行檢查。

Q：多久應該做一次胃癌/幽門螺旋桿菌檢查？

建議40歲以上可開始每2～3年檢查一次，而高風險族群為每1～2年檢查一次，但實際的篩檢頻率應按照腸胃科醫師根據個人狀況決定。

Q：家人有幽門桿菌，共食會被傳染嗎？

會！幽門螺旋桿菌的主要傳染途徑為經口傳染，因此須避免和感染幽門螺旋桿菌的家人共用餐具，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。



