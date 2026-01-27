胃癌篩檢納公費！莊人祥首曝罹癌過程 最後悔「無症狀就沒追蹤」

今年元旦起將胃癌篩檢納入公費服務，提供45歲至74歲民眾終身一次免費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。衛福部常務次長莊人祥與藝人唐玲以胃癌病友身分出席記者會，分享親身經歷呼籲民眾把握篩檢機會。

衛福部常務次長莊人祥與藝人唐玲以病友身分出席胃癌篩檢納入公費記者會，分享親身經歷呼籲民眾把握篩檢機會。（圖／中時新聞網）

莊人祥在記者會上坦言自己的罹癌過程。他在2014年透過胃鏡健檢發現胃潰瘍及胃幽門桿菌感染，當時醫師開立抗生素並確實服藥完畢。然而3年後再次檢查時，雖然幽門桿菌已消除，但胃潰瘍依然存在，由於沒有明顯症狀便未進行後續追蹤，直到7年後不幸確診胃癌。

莊人祥強調，由於胃幽門螺旋桿菌檢測與大腸癌篩檢都使用糞便檢體，兩項檢查可同時進行。他表示不希望民眾像他與唐玲一樣遭受胃癌痛苦，因此衛福部將胃癌篩檢納入公費，而大腸癌篩檢則是每兩年做一次。

藝人唐玲以「捍胃戰士」造型現身，強調「一篩二除」的重要性。她回憶20幾年前因肚子痛就醫，醫師診斷為胃潰瘍並透過胃鏡發現胃幽門桿菌。當時治療需服用3個月抗生素，但因工作繁忙拍戲，她大約只吃了1、2個禮拜的藥，症狀消失後便不再服藥。加上複查需再次照胃鏡，她因害怕選擇逃避，就這樣拖延20幾年最終演變成胃癌。

唐玲表示當時認為胃幽門桿菌很常見而掉以輕心，直到罹癌後才了解其與胃癌的密切關係令她非常後悔。她強調現在的篩檢方式採用非侵入性方式，只需採集糞便送檢，還能同時篩檢大腸癌，等於「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」，可有效降低罹癌風險。

檢測結果若呈現陽性，進一步轉介至醫療院所接受除菌治療，僅需兩週療程。 （示意圖／Pixabay）

國健署癌症防治組徐翠霞科長表示，胃癌的發生最主要的風險因子就是幽門螺旋桿菌感染，有80%到90%都是因此造成，我國20歲以上成年人的感染盛行率達30%。若有感染，罹患胃癌的風險高達6倍。

研究顯示約8至9成胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關，世界衛生組織也將幽門桿菌列為第一級致癌物。衛福部自113年8月開始在9個縣市進行試辦，114年擴大至17個縣市，針對民眾進行篩檢並建立完整服務流程。試辦結果相當良好，因此決定從今年元旦起正式推動公費政策。

台大醫院消化內科醫師李宜家表示，感染幽門桿菌的胃會呈現紅通通的發炎狀態，除菌後發炎就會消失，胃癌風險也會下降。他表示篩檢出陽性的民眾不必過度緊張，台灣所有消化系學會都有明確的治療指引。治療時需要降低胃酸才能清除細菌，醫師會遵照感染科的準則不濫用抗生素，選用最有效的抗生素。醫師也會進行病史詢問，有些人可能需要做胃鏡了解有無產生早期病變。

莊人祥強調，若民眾篩檢結果為陽性也無須過度緊張，只要遵照醫囑服藥完畢，根據研究顯示除菌成功率可達9成以上。

