胃癌納入公費癌篩！ 免疫染色檢測帶來晚期胃癌新希望





【NOW健康 陳如頤／彰化報導】最新癌症登記報告公布，胃癌仍為台灣前十大癌症之一，但在臨床治療與健保資源分配上，卻長期被視為相對「弱勢癌別」。彰化基督教醫院血液腫瘤科主任曾若涵醫師指出，胃癌早期症狀不明顯，確診時多為中晚期，加上新藥研發與健保資源投入較肺癌、乳癌等主流癌症少，導致治療選擇受限。然而，隨著精準醫療進步，透過「免疫組織染色（IHC）」檢測技術，能快速鎖定HER2、PD-L1及「緊密連接蛋白18」等生物標記，為晚期胃癌患者制定精準治療策略，點亮延長存活的新希望。



存活率低且資源少 胃癌陷入弱勢困境



曾若涵主任分析，胃癌之所以被稱為「弱勢癌」，主因在於好發族群多為50至80歲的中高齡男性，且確診時往往已是晚期，導致五年存活率偏低。相較於肺癌、乳癌等熱門癌別，胃癌在健保資源分配上相對邊緣，根據健保署統計胃癌患者死亡前一年的健保支出僅約30至50萬元，遠低於其他主流癌症，且長年缺乏突破性新藥，過去多僅能仰賴化學治療。

此外，臨床上也常面臨患者心態的挑戰。曾若涵主任觀察到，台灣長輩常因共病症多或觀念保守，即便治療有效將腫瘤縮小至可開刀程度，仍可能因排斥手術或遵囑性低，進而影響整體預後，這也是台灣胃癌治療成效不如日韓的原因之一。



免疫染色檢測助攻 精準鎖定胃癌三大標記



面對晚期胃癌治療困境，精準醫療帶來新突破。曾若涵主任解釋，「免疫組織染色（IHC）」是一種成熟且快速的病理檢測技術，利用抗原抗體反應原理，約2至3天即可確認癌細胞是否帶有特定蛋白質。不同於傳統病理報告僅看細胞型態，IHC能精準識別癌細胞上的特有蛋白，進而選擇對應藥物進行治療。目前胃癌精準治療主要鎖定三大生物標記：



1.HER2： 約15%至20%患者呈陽性，標準治療為化療合併標靶藥物。



2.PD-L1： 約20%至30%患者有表現，適合評估免疫治療合併化療的可行性。



3.緊密連接蛋白18： 這是近期備受關注的生物標記，在胃癌患者中陽性率相當高，部分數據顯示可達三至四成。



目前健保已給付晚期胃癌患者的HER2與PD-L1檢測，作為選擇治療方式的重要依據。舉例來說，約有15%至20%的胃癌患者呈現HER2陽性，可在化學治療的基礎上合併HER2標靶藥物，以提升治療效果；而PD-L1在胃癌中的表現率約為二至三成，這類患者可考慮以傳統化療結合免疫治療，進一步改善治療反應與預後。



至於「緊密連接蛋白18」生物標記，研究顯示其在胃癌中的表現率可超過三成，部分族群甚至高達四至五成，顯示其具備相當大的治療潛力。然而，目前相關檢測與對應藥物仍屬自費項目，尚未納入健保給付。



曾若涵主任強調，由於緊密連接蛋白18 的高表現率，讓原本HER2或PD-L1陰性、無藥可用的患者有了新選擇。透過IHC檢測找出這類族群，能大幅提升精準治療的深度，甚至讓原本無法手術的患者獲得開刀機會，對延長長期存活至關重要。



2026公費胃癌篩檢開跑 幽門桿菌與八成胃癌關聯



曾若涵主任坦言，臨床上不少胃癌患者確診時已屬高齡，常合併多種慢性疾病，使治療耐受度與治療遵從性相對較低；甚至有部分患者在治療後病情改善、達到可手術階段，卻因對手術風險的擔憂或生活與家庭考量而選擇放棄手術，這些因素皆可能進一步影響整體治療成效與長期存活。



值得注意的是，約有八至九成胃癌與幽門螺旋桿菌感染密切相關。若確診感染幽門螺旋桿菌，應積極接受根除治療，並在療程結束後透過胃鏡或呼氣測試，確認是否成功清除，以降低後續癌變風險。



國健署2026年起正式將胃癌篩檢納入公費癌篩，提供45至74歲民眾終身一次免費胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測。雖然幽門螺旋桿菌陽性並不代表一定會罹患胃癌，但透過篩檢可及早鎖定高風險族群，進行長期追蹤與適時介入，這正是提升胃癌早期診斷率的關鍵一步。



落實篩檢與追蹤 打造胃癌一條龍防護網



在日常生活預防方面，曾若涵主任提醒，民眾應減少攝取醃漬、煙燻與油炸食物，避免過燙飲食、暴飲暴食，以及過量飲酒與嚼食檳榔；同時多攝取新鮮蔬果，維持規律作息與適當體重，才能有效降低慢性胃部發炎與癌變的風險。



曾若涵主任呼籲，雖然胃癌目前被視為弱勢癌，但隨著檢測技術與藥物治療的進步，患者仍有爭取長期存活的機會。同時也強調，治療絕非單靠後端的藥物，更重要的是前端的篩檢與預防。



曾若涵主任建議，民眾若確認有幽門桿菌感染或其他高風險因子，應像預防大腸癌切除息肉一樣，落實長期的定期追蹤與預防性治療。藉由生活習慣的改善、早期篩檢介入，以及確診後透過精準檢測選擇對應藥物，形成從預防、診斷到治療的「一條龍」照護概念，才能真正提升台灣胃癌的治療成績，追上日韓的水準。



