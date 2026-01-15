胃癌納公費篩檢！ 嘉市推出「在嘉篩檢6+1嘉馬送好禮」抽獎活動
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為落實癌症早期發現與早期治療，今（15）日舉辦健康篩檢宣傳記者會，宣布115年新增胃癌公費篩檢，公費補助對象為45至74歲民眾，終身1次。衛生局為鼓勵民眾主動篩檢，同步推出「在嘉篩檢6＋1 嘉馬送好禮」抽獎活動，凡嘉義市民於115年1月1日至10月15日止在嘉義市醫療院所完成6項公費癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌）、成人預防保健的任一項檢查，即有機會抽中最高1萬5,000元旅遊金、iPad、餐券及家電等多項好禮，總獎金高達56萬元；篩檢完成得越早、項目越多，中獎機會越高。
圖/嘉義市政府衛生局宣布115年新增胃癌公費篩檢，公費補助對象為45至74歲民眾，終身1次，同步推出「在嘉篩檢6＋1 嘉馬送好禮」抽獎活動。記者黃信峯翻攝
衛生局長廖育瑋說明表示，胃癌長年位居國人十大癌症死因第8位，為強化早期預防，國民健康署宣布自115年起，將胃癌納入第六項公費癌症篩檢，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。民眾只需攜帶健保卡，至提供癌症篩檢服務之醫療院所領取糞便檢測套組，完成採檢並交回檢體即可。廖育瑋局長進一步說明，幽門螺旋桿菌為胃癌的重要危險因子之一，透過糞便抗原檢測可及早掌握感染情形，有助降低未來罹患胃癌的風險。現行政策亦已放寬藥物給付規定，只要檢測確認感染，即可接受除菌治療，成功除菌率可達97%。
圖/嘉義市衛生局長廖育瑋說明115年新增胃癌公費篩檢。記者黃信峯翻攝
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科周莒光醫師補充，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，應避免與他人共用餐具、共杯共食，並養成使用公筷母匙等良好衛生習慣，以降低感染風險。
圖/嘉義基督教醫院呂莒光醫師呼籲民眾養成良好衛生習慣。記者黃信峯翻攝
謝俊雄婦兒科診所謝俊雄醫師提醒，國民健康署公布112年子宮頸癌新發生人數為3,690人。子宮頸癌好發於35歲以上婦女，平均年齡落在40～55歲。由於初期多無明顯症狀，常延誤就醫，待出現陰道異常出血時，癌細胞可能已經侵犯到骨盆腔。子宮頸癌並非年輕女性專屬疾病，中高齡婦女亦為高風險族群。其主要原因為人類乳突病毒(HPV)感染，因潛伏期極長，即使已停經或無性生活，只要仍在建議篩檢年齡內，仍應定期接受子宮頸抹片檢查，以利早期發現與治療。
圖/謝俊雄醫師呼籲民眾及早發現及早治療。記者黃信峯翻攝
謝俊雄醫師提到，政府特別針對35歲(80年次)、45歲(70年次)、65歲(50年次)的女性，當年度可以免費檢查「人類乳突病毒（HPV）」。檢查方式與子宮頸抹片檢查一樣，做抹片時可以同時進行HPV檢測，一次檢查達成「一抹二篩」，有效降低子宮頸癌和性病的風險。
為鼓勵市民主動篩檢守護健康，嘉義市政府衛生局推出年度重磅活動「在嘉篩檢6＋1 嘉馬送好禮」活動。自115年1月1日起至10月15日止，只要嘉義市民在嘉義市醫療院所完成6項公費癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌）、成人預防保健的任一項檢查，即可獲得抽獎資格，把健康與好禮一次帶回家。抽獎將於5月、9月及10月分三階段進行，年度未中獎者資格自動保留至活動結束，篩得越早、完成項目越多，中獎機會越高，讓健康投資更有感。
圖/嘉義市政府衛生局宣布115年新增胃癌公費篩檢，公費補助對象為45至74歲民眾，終身1次。記者黃信峯翻攝
衛生局國民健康科長陳秀玲表示，為讓市民篩檢更方便，衛生局同步規劃下班後及假日的社區癌症篩檢場次，攜手合約醫療院所提供貼心服務，讓忙碌生活也能輕鬆完成檢查。呼籲市民把握公費篩檢與抽獎活動時期，現在就行動，為自己篩出健康、抽中好禮！社區篩檢場次與抽獎活動辦法，請至嘉義市政府衛生局官網查詢。（h
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 8 小時前 ・ 263
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 17
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 193
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 37
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 112
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 150
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10