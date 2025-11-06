胃癌術後調養「竟臉歪嘴斜」 不是中風！昏迷3天後曝：吃草藥
一名70歲胃癌患者手術後返家休養期間，因服用朋友推薦的草藥「調身體」，竟導致全身麻痺、口齒不清，緊急送醫後陷入昏迷達3天。醫師檢查發現患者腦部與神經系統均無異常，直到患者清醒後才坦承飲用草藥。醫師警告，術後切勿服用來路不明的草藥或補品，部分植物成分可能導致麻痺或中毒，得不償失。
敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書分享此案例表示，當時將患者收治住院並會診神經內科，但檢查結果顯示患者既無癌症轉移跡象，也不符合中風症狀，醫療團隊找不出病因。患者持續臉歪嘴斜、無法正常進食，只能靠點滴維持營養。
經過3天後，患者意識逐漸恢復，才向醫療團隊承認，原來是在手術和化療後，聽信朋友介紹服用某種草藥，聲稱能加速身體調理，因此持續自行煎煮飲用。
陳榮堅指出，許多患者誤信「天然無害」的說法，卻忽略草藥成分複雜，特別是某些食物如河豚、姑婆芋等，食用後可能導致麻痺或中毒症狀，提醒民眾不要隨意服用。
陳榮堅另外舉例一名60歲肝膿瘍患者的案例，該患者接受微創引流手術後原本恢復良好，但返家僅2天就因傷口每日滲膿量超過200毫升而回院就診。經詢問後發現，家人為幫助患者恢復，每天為其燉煮人參雞湯及中藥湯，反而引發強烈發炎反應。
當時患者抽血檢查顯示白血球明顯飆升，不得不再次住院，並經過整整一週的抗生素治療才得以控制病情。
陳榮堅表示，許多人認為即使是小型手術也會導致「元氣大傷」，但醫療團隊更擔心患者自行「吃出問題」。他建議術後患者避免過度攝取不必要或來路不明的食物及補品，以免病情惡化，自找麻煩。
