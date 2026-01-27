胃癌逾8成HP感染 45至74歲可公費檢測

胃癌約有八至九成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起，感染HP增加胃癌風險達六倍，HP是一級致癌物！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自今年一月一日起，全面提供我國四十五歲至七十四歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務；衛生福利部常務次長莊人祥呼籲民眾落實「保胃五招」，若出現腸胃不適，應及早就醫，透過主動檢測與健康生活型態的結合，共同邁向健康好「胃」來。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第七名及發生人數第九名，每年約逾四千人新診斷罹患胃癌，並造成二千多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（○＋一期）五年存活率約可達七成五以上，但晚期（第四期）存活率僅不到一成。

國民健康署癌症防治組科長徐翠霞表示，幽門桿菌感染最主要的傳染途徑是「經口傳染」，胃癌發生主要風險因子包括：幽門螺旋桿菌感染、醃漬高鹽飲食、吸菸、家族遺傳性胃癌、胃經部分切除手術等。

胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國二十歲以上成年人之感染盛行率達三十%，降低感染風險的第一步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳十三尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

考量民眾篩檢可近性與便利性，衛生福利部自今年一月一日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾本項服務之後，每案可向衛福部國民健康署申請新臺幣四百五十元之補助費用。而由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，請符合本項檢測服務之民眾如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，二項篩檢一次完成。

如檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，接續第二步，請攜帶院所核發之檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率；而醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助；民眾亦可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務及除菌治療等醫療處置外，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾可透過日常生活中的簡單改變，大幅降低感染風險。

莊人祥常務次長表示，四十五至七十四歲符合資格民眾，請踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如檢測結果為陽性，則依醫囑接受除菌治療等醫療處置；同時呼籲民眾落實「保胃五招」：保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物。