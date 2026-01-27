「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用

▲國健署「全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」記者會。圖為衛生福利部常務次長莊人祥。（圖／國民健康署臉書直播）

[NOWnews今日新聞] 胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，衛生福利部找石崇良誠摯邀請符合篩檢資格民眾來接受服務！

降低胃癌發生 政府提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

考量民眾篩檢可近性與便利性，衛生福利部自115年1月1日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾本項服務之後，每案可向衛福部國民健康署申請新臺幣450元之補助費用。而由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，請符合本項檢測服務之民眾如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

如檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，接續第2步，請攜帶院所核發之檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率；而醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助；民眾亦可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

篩檢與良好生活習慣併行 降低胃幽門螺旋桿菌感染風險

除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務及除菌治療等醫療處置外，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾可透過日常生活中的簡單改變，大幅降低感染風險。

例如，用餐時落實使用公筷母匙，避免共用杯子與餐具，減少共食行為，並避免食用不潔之食物；同時拒絕嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險，進而維護胃部健康。

落實保衛5招 全面守護人胃部健康

衛生福利部常務次長莊人祥表示，45至74歲符合資格民眾，請踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如檢測結果為陽性，則依醫囑接受除菌治療等醫療處置；同時呼籲民眾落實「保胃五招」：保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物。衛生福利部提醒，若出現腸胃不適，請及早就醫，透過主動檢測與健康生活型態的結合，共同邁向健康好「胃」來。

