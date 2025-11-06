胃癌「早期無症狀」！男性發生率多女性兩倍
[NOWnews今日新聞] 衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完成治療，恢復狀況良好。此消息引起醫界與社會各界關注，也再次提醒大眾，應提升對胃癌的警覺與防治意識。
根據衛福部統計，胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，2024年共奪走約2,200條性命，居第8位；男性發生率約為女性的兩倍。研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的六倍，此外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，亦是重要的危險因子。
臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，隨著飲食習慣改善與幽門桿菌防治推動，國內胃癌的發生與死亡率已有下降趨勢，但仍不可掉以輕心。胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷。若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。
為加強防治，衛福部國民健康署自115年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系，成為第六項公費癌篩項目。45至74歲民眾可享「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測（如：糞便抗原檢驗），若結果為陽性，可經醫師安排除菌治療，有助降低慢性胃炎與胃癌發生風險。
在治療方面，謝文斌指出，早期胃癌若能及時發現，透過內視鏡切除或手術治療，治癒率非常高；但若為中晚期，雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果往往不如早期治療理想。因此，他呼籲民眾務必定期追蹤，並配合醫師進行胃鏡或影像檢查。
此外，預防重於治療。謝文斌提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。同時戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息，也都是守護胃部健康的重要步驟。
最後，謝文斌強調，胃癌防治不只是醫師的責任，更需要全民共同參與。千金難買早知道，健康不能靠運氣。只要願意多關心自己的身體，定期檢查、及早發現，就能大大提升存活率，陪伴家人健康長久。
