胃癌9成元凶是它！莊人祥也中鏢 「免費篩檢擴大」資格曝光

記者蔣季容／台北報導

胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛福部自今年（2026）1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。衛福部常務次長莊人祥今（27）日也以胃癌病友的身份宣導，提醒符合資格的民眾記得篩檢。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

國健署指出，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

莊人祥罹胃癌 籲符合資格民眾做篩檢

莊人祥表示，自己2014年健檢照胃鏡發現有胃潰瘍及胃幽門桿菌，服藥3年後再照一次胃鏡，發現仍有胃潰瘍，由於沒症狀也未作後續治療處理，直到7年後（2024年）發現自己罹患胃癌。

莊人祥指出，為了找出早期癌症病人，國健署推出5癌篩檢，包括乳癌、肺癌、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌，今年起新增胃癌，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，對象為45至74歲民眾。由於該項目檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，符合該項檢測服務之民眾若也符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

莊人祥強調，如檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，請攜帶院所核發之檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率；而醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助；民眾也可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

預防胃癌 日常該怎麼做？

莊人祥呼籲民眾落實「保胃五招」，保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物，並提醒若出現腸胃不適，請及早就醫。

