胃置水球瘦下來 陪孩子玩不再喘

醫師張琮承指出，胃內水球療程適用於BMI超過30的超重病人做為減重的選擇之一。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

年近50歲體重過重的李先生，一次次看著停滯的體重計數字，一再浮現挫折與無力感。身為主管的他認為影響職場形象與自信，也知道BMI（身體質量指數）衡量肥胖程度超過32，讓三高風險步步逼近，他試過坊間瘦瘦針、埋線等方法減重，但成效有限，經至衛福部台北醫院諮詢，接受放置胃內水球輔助減重建議，術後2個月成功減掉7公斤，終於看見了久違的希望。

「胃內水球是一種介於藥物治療與減重手術之間的選項」，肝膽腸胃科醫師張琮承表示，這項療程適用於BMI超過30的超重病人，也可做為其他減重手術術前暫時減重治療，以降低手術風險。

張琮承表示，胃內水球是將400-700毫升體積的特殊水球放入胃內，使胃容積降低以增加飽足感，藉以達到減重的效果；置放手術約30分鐘，療程時間最多可維持12個月。

李先生表示，放置胃內水球後只有前3天感覺胃漲，有點想吐，後來就沒有不適感，食量也變少。回診時氣色比初診時明顯好許多，他分享，孩子正是愛玩的年紀，現在帶小朋友出去玩跑跳半小時，基本上不怎麼喘了。

醫師張琮承提醒，胃內水球雖為微創療程，仍可能出現惡心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適；這不是短期變瘦，而是邁向「能持續維持」的健康生活型態，患者需要按時回診、持續監測狀況，以適時調整生活與營養計畫，減少併發症風險，並依照療程進展，安排取出的日期。