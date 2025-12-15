胃脹、悶痛4個月竟罹癌！醫揭癌症早期10大警訊

一人長期消化不良、胃脹又悶痛，就診近4個月症狀未改善，最後因黃疸才發現是膽管癌。（示意圖／翻攝自Pexel）





癌症往往並非一夕形成，而是長期累積的結果。營養功能醫學專家劉博仁醫師近日分享臨床經驗，提到兩起實際個案，提醒民眾留意身體發出的早期警訊，尤其是「原本習以為常的症狀出現改變」時，更應提高警覺、及早檢查。

劉博仁在臉書粉專指出，臨床上常聽癌症患者懊悔地說：「其實身體早就提醒我了，只是當時沒想到會這麼嚴重。」

他近期遇到一名患者，長期出現消化不良、胃脹、胃部悶痛等症狀，前後就醫近兩個月，被診斷為胃食道逆流，接受胃鏡檢查並服用胃藥，但症狀始終未改善。又過了約兩個月，患者突然出現皮膚與眼睛發黃的情況，進一步接受腹部超音波檢查後，確診為膽管癌。

劉博仁也分享另一名個案，該名患者本身有痔瘡問題，偶爾出現血便，自認是多年老毛病，並未特別在意。直到某次血便次數明顯增加，同事提醒其臉色蒼白、經常感到頭暈，才決定就醫檢查。結果確診為大腸癌，且已合併貧血狀況。

劉博仁醫師強調，並非所有不適症狀都代表罹患癌症，但若是原本存在的症狀出現「頻率增加、性質改變或合併其他異常表現」，就應視為重要警訊，及早接受檢查，有助於把握治療時機。

