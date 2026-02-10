胃腸胰神經內分泌腫瘤如何用藥？「藥物接力」穩定與疾病共存
【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】神經內分泌腫瘤，顧名思義就是具有內分泌功能的神經細胞發生病變而產生的腫瘤，大約6成發生在胃腸胰等消化道。神經內分泌腫瘤生長緩慢，且症狀專一性低、依據發生部位不同也有不同樣貌。本篇邀請三軍總醫院腫瘤科主任陳佳宏醫師帶著病友一同瞭解，面對常見的胃腸胰神經內分泌腫瘤，藥物治療如何幫助與疾病穩定共存。
不論有無手術切除 藥物治療可抑制腫瘤活性而改善症狀
手術是胃腸胰神經內分泌腫瘤最主要的治療方式，陳佳宏醫師表示，即使已經發生轉移，例如胰神經內分泌腫瘤轉移至肝臟，但醫師評估兩邊都可進行手術切除的話，還是會執行手術。然而手術後,仍需接受系統性的藥物治療，腫瘤細胞轉移出去後，血中可能有肉眼看不見的循環腫瘤細胞，這時就會給予系統性藥物治療進行全身性控制，來抑制腫瘤活性而改善症狀。
「有／非功能性」腫瘤都能以長效型體抑素類似物治療
陳佳宏醫師提到，如果是分化良好的胃腸胰神經內分泌腫瘤，臨床會使用長效型體抑素類似物（SSA）進行腫瘤疾病控制，進一步阻止腫瘤釋放出相關內分泌素而造成的腹瀉、臉潮紅等症狀。由於發生轉移後，要完全好是有困難的，所以用藥物治療抑制腫瘤活性也是一種與腫瘤共存的方式。
前述提到腫瘤釋放出內分泌素而造成的腹瀉、臉潮紅等類癌症候群，稱為「有功能性」的胃腸胰神經內分泌腫瘤，相對的，也有「非功能性」的胃腸胰神經內分泌腫瘤，臨床上沒有明顯症狀。那麼也能以長效型體抑素類似物治療嗎？陳佳宏醫師說明，大型臨床研究已證實長效型體抑素類似物可作為治療選擇之一。神經內分泌「腫瘤」是「分化良好」的癌細胞，無論有沒有具功能性，腫瘤細胞上有SSTR接受器，而長效型體抑素類似物就是藉著辨識SSTR接受器、而接上癌細胞上的SSTR接受器，藉此抑制腫瘤活性以達到治療目的。
長效型體抑素類似物為第一線治療 接續可使用標靶治療
目前長效型體抑素類似物是晚期或轉移性胃腸胰神經內分泌腫瘤的第一線治療藥物。陳佳宏醫師進一步說明，當疾病持續惡化進展，導致一線藥物治療效果不好或有抗藥性，醫師則考慮使用第二線藥物，例如：標靶藥物（mTOR抑制劑或血管新生抑制劑）。mTOR抑制劑是抑制腫瘤生長，多標的血管新生抑制劑則是阻止腫瘤細胞藉由血管增生而轉移出去。依健保給付規定和臨床研究的實證結果，多標的血管新生抑制劑適用於胰神經內分泌腫瘤，mTOR抑制劑則適用於腸胃道及肺部神經內分泌腫瘤。
長效型體抑素類似物副作用輕 標靶治療則隨時間趨緩
大部分病人使用長效型體抑素類似物發生副作用並不多，因為我們自己本身就會分泌體抑素，只是量少、短效，所以施打長效型體抑素類似物並不會對身體有太大負擔。但因為長效型體抑素類似物會抑制體內多種內分泌激素，所以有一些病人可能會發生膽結石、脂肪瀉（起因於脂肪吸收不好）、以及血糖波動（影響胰島素）。接受治療後,約每三、四個月會接受抽血檢查及腹部超音波檢查膽結石狀況、排便檢查是否發生脂肪瀉等，視情況與需要再處理並改善情況。
標靶藥物在使用第一個月較易發生口腔黏膜破的副作用，陳佳宏醫師建議病人可用磨成粉的類固醇漱口，來改善口腔黏膜潰瘍；飲食上則建議避免太燙或辛辣物，減少對口腔黏膜的刺激。在治療第二個月以後會漸漸適應藥物，副作用也趨於緩和。
長效型體抑素類似物施打便利 鼓勵病友持續治療穩定生活
陳佳宏醫師也分享臨床上一位六十歲、罹患胰神經內分泌腫瘤的男性病人，在六、七年前發現時肝臟已有多處轉移，經手術切除和肝臟局部燒灼治療後，目前持續使用長效型體抑素類似物治療與追蹤，病程與副作用相對穩定，尚可維持工作與日常生活。然實際治療反應仍須依個別狀況評估。
長效型體抑素類似物一個月打一次，施打方式也很方便，相較於過去短效針劑一天要打好幾針，已大幅減少病人用藥負擔，有助於長期穩定疾病。另外陳佳宏醫師也鼓勵病友加入相關病友團體，如神經內分泌病友協會與病友相互交流除了可以更瞭解這個疾病、減輕心理壓力和負擔，也能從中獲得信心，在在都可幫助控制病情、更穩定面對疾病歷程。
