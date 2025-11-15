胃腸道基質瘤術後不適？營養師授「飲食4大策略」

【健康醫療網／編輯部整理】胃腸道基質瘤是消化道常見的腫瘤之一，症狀會隨腫瘤大小與位置不同，包括腹脹、腹痛、食慾不振、腸胃阻塞、疲勞，嚴重時甚至出現胃腸出血。林口長庚營養治療科林詩紜營養師指出，腫瘤與治療過程都可能影響營養吸收與體重。

術後飲食照護最重要 應依治療階段調整

林詩紜營養師表示，目前治療以手術切除與標靶藥物為主，常伴隨食慾不佳、腸胃不適或體重下降等問題，營養照護應配合治療階段調整。術後飲食宜從流質食物逐步過渡到軟質食物，採少量多餐，烹調方式以高蛋白、低油、低糖、低纖為主，避免腸胃負擔。

若出現「傾食症候群（Dumping syndrome）」，常見於胃部手術後，因食物快速進入腸道導致腹脹、暈眩、噁心等症狀。建議初期避免甜食，採半坐臥姿進食，延緩胃排空速度。液體食物可於餐後30分鐘再飲用，以減少不適。術後若體重下降，應均衡攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉與油脂類，避免只補充蛋白質導致能量不足。

標靶治療飲食 減緩副作用、維持體力

接受標靶藥物治療的病人，常見噁心、腹瀉、食慾不振或貧血等副作用。林詩紜營養師提醒，可依症狀採取對應飲食策略：

‧噁心嘔吐：避免氣味強烈、油膩食物，用餐時少喝水，選擇高熱量密度餐點；口含薄荷糖可減輕異味。

‧腹瀉：暫避高油、高纖與含乳糖食物，改吃清淡低纖飲食，如稀飯、蒸蛋、蒸魚及瓜類蔬菜，並補充水分與電解質。

‧食慾不振：可於餐前攝取少量酸甜食物刺激食慾，利用小盤裝盛、色彩搭配提升食慾，並以病人願意進食為首要考量。

‧貧血：多攝取富含鐵質與維生素B12的豬肉、牛肉、肝臟、貝類與鮭魚；素食者可選紫菜。綠色蔬菜與堅果能補充葉酸，搭配富含維生素C的水果如奇異果、芭樂，有助鐵質吸收。

長期營養照護 均衡飲食與適度運動並行

治療後進入追蹤期，仍需維持良好營養。林詩紜營養師建議，病人應均衡攝取六大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂堅果與乳品，補足維生素B群、鎂、鋅、鈣等營養素。蛋白質攝取足夠，可預防貧血與肌肉流失。切勿相信網路謠言採行無油、無鹽、斷醣飲食，以免營養不良、影響治療效果。

此外，適度運動能維持肌肉量與體力，減少疲勞、促進腸胃蠕動，也有助穩定情緒與減輕焦慮。林詩紜營養師提醒，良好的營養與活動力，是病人對抗疾病、維持生活品質的基礎。

原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十一期

