胃酸逆流反胃老是來？咖啡和這類食物一起吃 恐致胃酸狂飆
不少人有過這樣的經驗：胸口灼熱、喉嚨卡卡，甚至在半夜被胃酸嗆醒，這些表面上看似小毛病的症狀，很可能就是「胃食道逆流」的警訊。台灣有高達1/5的人飽受胃食道逆流困擾，若長期忽視，可能演變為更嚴重的健康問題。
每5人就有1人胃食道逆流 症狀別輕忽
胃食道逆流指的是胃裡的內容物，如胃酸或未消化的食物，異常地逆流至食道，引發灼熱、悶脹等不適，嚴重時會造成食道發炎、潰瘍，甚至提高罹患巴瑞特食道或食道癌的風險。成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗指出，台灣約有20％民眾出現相關症狀，且有上升趨勢，若未及早診治，後果不容小覷；目前臨床上可透過胃鏡檢查，確認食道有無發炎及病變情況。
生活中許多習慣，常在不知不覺中加劇胃食道逆流，尤其是飲食選擇，便是關鍵因素之一。台北榮總副院長李偉強提到，咖啡對消化道影響甚鉅，不僅刺激胃酸分泌，還會讓食道與胃之間的肌肉閥門「賁門」變得鬆弛，增加胃酸逆流機會。因此，若已有胃炎、胃潰瘍或逆流症狀，過量攝取咖啡會使情況更惡化。
看更多：喝咖啡胃食道逆流？專家：淺烘焙會發酸 這時間喝最讚 加1種奶比牛奶好
逆流患者警惕：這些飲食組合可能讓症狀惡化
不只咖啡本身，若與其他食物同時攝取，也可能加重腸胃負擔。東元綜合醫院腸胃肝膽科主治醫師鄧堯州指出，咖啡偏酸性，pH值約在5左右，若與同樣偏酸的柑橘類食物如柳橙汁、檸檬同時食用，會進一步刺激胃酸分泌。此外，咖啡也不宜與藥物併用，可能產生交互作用，影響藥效，增加副作用風險。
「很多人習慣飯後來一杯咖啡，其實對腸胃是個負擔，尤其當胃已經處於飽脹狀態。」彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀提醒，飯後若已經吃得很飽，或有胃脹情況，最好避免喝咖啡，以免刺激胃酸過度分泌，加重逆流症狀。
除了咖啡，飲食中高脂肪也是一大隱形殺手。中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青說明，攝取過多脂肪會提升對逆流症狀的敏感度，即使實際逆流量沒有增加，仍可能出現較強烈的不適感。同樣的，油炸、辛辣、巧克力等「誘發性食物」，以及暴飲暴食或高熱量飲食，也都是常見誘因。
看更多：胃酸逆流差點毀了金曲歌王？一直清喉嚨、卡痰、咳不停這樣做能改善
地中海飲食有助改善胃食道逆流
廖誼青進一步建議，日常飲食可朝向「地中海飲食」模式，減少飽和脂肪攝取，不僅有助逆流症狀的改善，對心血管健康也有益。此外，餐後到就寢間隔過短，是另一個常被忽略的風險因子。研究顯示，睡前進食時間過晚，會使胃內食物未能完全消化排空，增加逆流機率。建議晚餐應於就寢前至少4小時完成。
看更多：腸胃不好又想喝咖啡？醫揭5個「胃友好喝法」 1情況不要喝咖啡
咖啡與油炸食物一起吃 小心膽固醇失衡
另外，胃食道逆流不只是胃酸分泌過多這麼單純。中山醫學大學附設醫院肝膽胃腸科主治醫師翁立翰說明，腹內壓過高、胃蠕動功能異常等，都可能使胃內物質積存、逆流機會提高。因此，調整飲食之外，也需注意腹部壓力，例如避免過緊衣物、久坐不動或劇烈彎腰動作。
高雄秀傳醫院家庭醫學科主任吳宗穎補充，酸、甜、辣食物也會刺激胃酸分泌，進一步提高逆流風險。李偉強也提到，咖啡與高鹽食物並用，更可能對血壓造成不良影響，同時影響鈣質吸收，對整體健康皆不利。鄧堯州也提醒，咖啡還可能影響血脂代謝，升高低密度膽固醇（LDL），抑制高密度膽固醇（HDL），尤其不建議與油炸食物一起食用。
醫師強調，胃食道逆流雖常見，但並非小病，其症狀有時與其他消化道疾病重疊，如胃潰瘍、功能性消化不良等，若嘗試飲食調整與藥物治療後，仍未見改善，應儘早就醫，接受詳細檢查，確認病因，避免延誤治療時機。
