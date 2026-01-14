胃鏡報告「胃腸化生」別輕忽！醫：胃被迫學當腸子恐變癌

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，胃腸化生雖非癌症但不能輕忽，這是胃黏膜在長期壓力下於分子層級走錯分化方向，代表胃受苦太久開始想換一種活法。

胃腸化生是指胃裡負責再生、修補的幹細胞在長期刺激下被迫改變方向，轉向像腸道細胞型態。（圖／Photo AC）

張家銘說明，胃腸化生是指胃裡負責再生、修補的幹細胞在長期刺激下被迫改變方向，不再照胃的藍圖工作而是轉向像腸道細胞型態。他比喻就像原本做胃功能的工廠因環境太差被迫改成腸功能生產線，整條腺體、整個區塊都在變。

張家銘指出，這幾十年從病理切片、長期追蹤到分子研究，答案越來越清楚，不是每個胃腸化生都會變癌，但很多腸型胃癌確實從某一類胃腸化生演變而來。他表示，特別是不完全型胃腸化生，在顯微鏡下看起來不像成熟穩定的腸道細胞，而是卡在分化還沒定型的狀態，這種不穩定狀態本身就有風險。

張家銘強調，幽門螺旋桿菌是最關鍵角色，長年累月讓胃黏膜一直在發炎、修復、再發炎。他說，久了胃的幹細胞會學會換條路，在發炎訊號、膽酸刺激、細菌代謝物推動下，胃的細胞分化程式被改寫，腸道分化主控因子CDX2被打開。

張家銘強調，幽門螺旋桿菌是最關鍵角色，長年累月讓胃黏膜一直在發炎、修復、再發炎。（示意圖／Pixabay）

張家銘提到關鍵分子現象，CDX2是促成胃轉腸的開關，但研究發現真正往癌走的過程中CDX2表現反而會下降。他解釋，這代表早期分化完整的胃腸化生相對穩定，真正危險的是分化不完全、調控失衡、發炎持續存在的狀態。

張家銘表示，臨床上他會特別注意胃腸化生是否分布很廣、是否屬於不完全型、幽門螺旋桿菌有沒有持續存在，再加上年齡、吸菸史等因素，這是為了分清楚誰需要更密集追蹤。

張家銘指出，胃腸化生從來不是突然出現，很多人早就有生活感受，包括胃卡卡悶悶的、消化變慢、脹氣逆流頻繁、對油脂刺激性食物不耐、空腹不舒服吃完也沒輕鬆。他表示，這些是胃黏膜在分子層級的能量調控、修復節律、分化方向都已開始改變。

胃腸化生從來不是突然出現，很多人早就有生活感受，包括胃卡卡悶悶的、消化變慢。（示意圖／Pixabay）

張家銘建議生活上注意三件事，第一是幽門螺旋桿菌是否還在，只要它存在發炎訊號就難停下來；第二是飲食生活是否一直刺激胃黏膜，高脂、宵夜、長時間空腹又暴食都會加重壓力；第三是修復節律有沒有機會恢復，規律進食、穩定睡眠讓胃在夜裡有時間修補。

張家銘強調，追蹤是為了確認胃腸化生是穩住了還是往前走。他表示，如果能在這階段把訊號源處理好、生活節奏調回來、接受適當追蹤，很多健康問題可以不用發生。

