胃鏡手術幫助成功減重，改善健康、提升自信，胃腸專科醫師圖文解說

「曾經遇過一位20多歲的男性患者，來就診時體重約150公斤。雖然抽血檢查的結果沒有明顯異常，但是因為體重的關係讓他求職過程不順遂。」高雄市立小港醫院胃腸內科沈群勝醫師表示，「患者希望可以減重，家屬也非常支持，所以在仔細討論後，患者決定接受無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)。」

「無痕胃拉提」(內視鏡袖狀胃縫合術)是使用裝有縫合系統的胃鏡進入胃部進行縫合，縮小胃的體積，達到減少食量的效果。沈群勝醫師說，手術後，患者非常努力地調整生活及運動習慣，在大約三個月的時間內，減重約20公斤，也順利找到工作。後續患者持續努力，體重又降到110公斤，整個人顯得更有自信。

目前常見的減重代謝手術主要有幾種，包括袖狀胃切除術、胃繞道手術、胃內水球術、無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃縫合術)等，藉由限制食物攝入、減少營養吸收來幫助減輕體重。沈群勝醫師指出，袖狀胃切除術、胃繞道手術主要由外科醫師以腹腔鏡執行，胃內水球術、無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃縫合術)主要由內科醫師以胃鏡執行。

袖狀胃切除術（Sleeve Gastrectomy）是切除約80%的胃，留下一個較小、較窄的「袖子」狀結構，減少可容納的食物量。胃繞道手術（Roux-en-Y Gastric Bypass）是將胃截斷，僅剩一小部分的胃，並繞過大部分的小腸，將食物直接送到小腸中段，減少吸收的營養量，同時限制攝取量和吸收能力，並改變腸道激素，幫助長期減重。袖狀胃切除術與胃繞道手術為不可逆手術，術後可能出現長期營養不良的狀況。

常見的減重手術

胃內水球術（Intragastric Balloon）是將可注水的水球放入胃內，佔據部分胃部空間以減少食物攝取量，過程較簡單且可逆，但是由於水球可能會移動或引起不適，效果相對有限，適合身體質量指數（BMI）較低的患者。

無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃縫合術, Endoscopic Sleeve Gastroplasty，ESG）以胃鏡執行，將縫線器械送入胃內，縫合胃壁，將胃的容量縮小成一個袖狀結構，不切除胃部，手術時間較短、風險較低，因此恢復期較短、併發症較少。沈群勝醫師說，內視鏡減重手術譬如無痕胃拉提與傳統腹腔鏡減重手術相比，因為沒有體表傷口，也沒有組織切割，通常僅需半天至一天的恢復期，即可回到正常的生活、工作、運動。

無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃縫合術）

傳統腹腔鏡減重手術（如袖狀胃切除術與胃繞道手術）可能會影響身體吸收某些重要的營養物質，如維生素B12、鐵、鈣等。因此，術後需要定期補充營養素，並進行血液檢查來監測營養水平，防止營養不良的發生。沈群勝醫師說，內視鏡袖狀胃縮術只有單純縮減胃體積，沒有切除胃部組織，因此對於均衡飲食的術友，不會出現長期營養不良的狀況，無需長期接受特殊營養補充。

這些減重手術各有優缺點，醫師會根據患者的肥胖程度、健康狀況和個人需求來選擇合適的方案。

減重對身心健康大有幫助！

肥胖可能造成許多併發症，研究證實減重手術有助於改善許多與肥胖相關的健康問題，包括第二型糖尿病、高血壓、高膽固醇、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、關節炎等。沈群勝醫師說，許多患者術後糖尿病症狀明顯改善，部分患者甚至可以完全緩解。體重減輕後，血壓通常會下降，許多患者可減少或停止服用降血壓藥。由於膽固醇水平下降，心血管健康顯著改善，能夠降低心臟病和中風的風險。減重後體重能夠減少關節的負擔，膝蓋、髖關節、下背部的疼痛可以得到緩解。

體重減輕後，患者更容易參與運動、社交，許多患者的自尊心、自信心會增加，抑鬱和焦慮症狀可能減輕。

積極減重幫助身心健康

但很多人誤以為減重手術是一個捷徑，只要做完手術就可以輕鬆減重，不需要付出努力。沈群勝醫師說，其實減重手術並不是捷徑，而是幫助重度肥胖者管理體重的一個工具。術後患者仍然需要進行長期的飲食控制、運動和生活習慣調整，否則可能會出現體重反彈。因此，手術後的生活方式調整對於手術成功至關重要。

剛接受減重手術後，體重下降的速度較快，但是減重過程仍然是逐步進展的過程。沈群勝醫師強調，通常在手術後的頭一年體重減少最為顯著，不過仍取決於個人體質和遵循健康習慣的程度，大多數人並不能直接達到理想體重，而是需要持續努力，逐步改善健康狀況！