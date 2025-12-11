胃鏡縮胃適合哪些人？術後需要多久恢復？專科醫師圖文懶人包

「一位50歲女性，身高162公分，原本體重約50公斤。因為更年期的關係，她在一年半內體重增加至75公斤。」臺安醫院體重管理中心主任兼消化醫療中心主任鄭以勤醫師表示，「患者表示自己容易感到飢餓，即便吃飽後，很快又想進食。」

經過檢查，確認沒有其他代謝性疾病後，患者選擇接受無痕胃拉提手術(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提手術是利用胃鏡在胃內進行縫合，大幅縮減胃容量。

術後，患者的食量明顯減少，食慾也降低。在飲食及運動的配合下，她的體重已降至60公斤以下，生活品質顯著改善。

根據國民健康署的建議，BMI（身體質量指數）達24 kg/m2以上為體重過重、BMI達27 kg/m2以上為輕度肥胖、BMI達30 kg/m2以上為中度肥胖、BMI達35 kg/m2以上為重度肥胖。以身高160公分的成年人為例，體重達69公斤為輕度肥胖，體重達76.8公斤為中度肥胖，體重達89.6公斤為重度肥胖。

體重過重會對健康造成危害，可能導致高血壓、高血脂、糖尿病、脂肪肝、痛風、關節炎、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等併發症，也會增加罹患多種癌症的風險，是必須正視的健康議題。

在減重治療的過程中，會先從生活型態與飲食控制著手，接下來則是利用藥物治療或內視鏡減重手術，後續才考慮進行外科減重手術。鄭以勤醫師指出，減重治療採取階段性策略，主要是基於減重效果與風險的平衡考量。

胃鏡手術幫助減重

相較於外科手術，胃鏡減重手術（如無痕胃拉提、胃內水球術）的風險較低、併發症較少、恢復期較短，適合用於輕度或中度肥胖患者，尤其對於不願意或不適合接受侵入性較高的外科手術的患者而言，扮演相當重要的角色。

什麼是無痕胃拉提手術？

傳統的縮胃手術是以腹腔鏡進行，會切除部分器官，也會在體表留下傷口。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提手術(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)是使用胃鏡在胃內進行縫合，縮小胃的容積，幫助減少食量，達到減重的效果。無痕胃拉提手術不需切除任何器官，也不會在身體表面留下傷口。

什麼是無痕胃拉提ESG？

無痕胃拉提手術會在麻醉狀態下進行，醫師利用胃鏡以特殊器械在胃的內部進行縫合，類似縫束口袋，把線束緊後便能大幅縮小胃的容量。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提的手術時間大約是1個小時，如果加上術前準備、術後恢復等，整個過程可能需要4至6個小時。患者通常在手術當天即可回家，第二天便能恢復日常活動。

對肥胖患者而言，無痕胃拉提是可逆、風險較低的選擇之一。鄭以勤醫師說，除了部分嘴巴無法充分張開、上食道阻塞、或胃內有惡性腫瘤、急性潰瘍的患者之外，大多數患者可以順利進行。

「無痕胃拉提的恢復期短，大多數患者在術後兩個小時左右就想要離院回家。」鄭以勤醫師說，「我們會提醒患者留意，因為有對胃部進行縫合，針孔會受到胃酸刺激，所以可能感到類似胃炎的疼痛。請依照醫師的指示服藥，通常會在術後幾天內完全適應。」

無痕胃拉提術後重點提醒

在術後第一週請遵守醫師提供的飲食計畫，避免攝入堅硬或大量食物。鄭以勤醫師說，請勿自行使用消炎止痛藥，因為此類藥物可能導致胃黏膜損傷，加重術後的不適或引發潰瘍。抽菸和飲酒都會干擾胃黏膜的修復，請盡量避免。雖然出現併發症的機率不高，但是如果術後出現發燒、持續腹痛、解血便的狀況，務必盡快回診。

「縮小胃容量後不代表就可以任意進食，患者仍需調整飲食習慣，注重營養均衡，減少加工食品、甜食、糖飲。」鄭以勤醫師提醒，「術後飲食管理是維持減重效果的關鍵。減重的核心是藉由控制飲食和增加運動達到熱量赤字，才能持續降低體重，降低復胖的機會。」

根據研究接受無痕胃拉提術後一年，患者通常能減少15%至20%的體重。鄭以勤醫師說，醫師會和患者共同制定減重目標，必要時也可以考慮搭配藥物治療以提升減重效果。

筆記重點整理