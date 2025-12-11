胃鏡縮胃適合哪些人？術後需要多久恢復？專科醫師圖文懶人包
「一位50歲女性，身高162公分，原本體重約50公斤。因為更年期的關係，她在一年半內體重增加至75公斤。」臺安醫院體重管理中心主任兼消化醫療中心主任鄭以勤醫師表示，「患者表示自己容易感到飢餓，即便吃飽後，很快又想進食。」
經過檢查，確認沒有其他代謝性疾病後，患者選擇接受無痕胃拉提手術(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提手術是利用胃鏡在胃內進行縫合，大幅縮減胃容量。
術後，患者的食量明顯減少，食慾也降低。在飲食及運動的配合下，她的體重已降至60公斤以下，生活品質顯著改善。
根據國民健康署的建議，BMI（身體質量指數）達24 kg/m2以上為體重過重、BMI達27 kg/m2以上為輕度肥胖、BMI達30 kg/m2以上為中度肥胖、BMI達35 kg/m2以上為重度肥胖。以身高160公分的成年人為例，體重達69公斤為輕度肥胖，體重達76.8公斤為中度肥胖，體重達89.6公斤為重度肥胖。
體重過重會對健康造成危害，可能導致高血壓、高血脂、糖尿病、脂肪肝、痛風、關節炎、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等併發症，也會增加罹患多種癌症的風險，是必須正視的健康議題。
在減重治療的過程中，會先從生活型態與飲食控制著手，接下來則是利用藥物治療或內視鏡減重手術，後續才考慮進行外科減重手術。鄭以勤醫師指出，減重治療採取階段性策略，主要是基於減重效果與風險的平衡考量。
相較於外科手術，胃鏡減重手術（如無痕胃拉提、胃內水球術）的風險較低、併發症較少、恢復期較短，適合用於輕度或中度肥胖患者，尤其對於不願意或不適合接受侵入性較高的外科手術的患者而言，扮演相當重要的角色。
什麼是無痕胃拉提手術？
傳統的縮胃手術是以腹腔鏡進行，會切除部分器官，也會在體表留下傷口。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提手術(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)是使用胃鏡在胃內進行縫合，縮小胃的容積，幫助減少食量，達到減重的效果。無痕胃拉提手術不需切除任何器官，也不會在身體表面留下傷口。
無痕胃拉提手術會在麻醉狀態下進行，醫師利用胃鏡以特殊器械在胃的內部進行縫合，類似縫束口袋，把線束緊後便能大幅縮小胃的容量。鄭以勤醫師說，無痕胃拉提的手術時間大約是1個小時，如果加上術前準備、術後恢復等，整個過程可能需要4至6個小時。患者通常在手術當天即可回家，第二天便能恢復日常活動。
對肥胖患者而言，無痕胃拉提是可逆、風險較低的選擇之一。鄭以勤醫師說，除了部分嘴巴無法充分張開、上食道阻塞、或胃內有惡性腫瘤、急性潰瘍的患者之外，大多數患者可以順利進行。
「無痕胃拉提的恢復期短，大多數患者在術後兩個小時左右就想要離院回家。」鄭以勤醫師說，「我們會提醒患者留意，因為有對胃部進行縫合，針孔會受到胃酸刺激，所以可能感到類似胃炎的疼痛。請依照醫師的指示服藥，通常會在術後幾天內完全適應。」
在術後第一週請遵守醫師提供的飲食計畫，避免攝入堅硬或大量食物。鄭以勤醫師說，請勿自行使用消炎止痛藥，因為此類藥物可能導致胃黏膜損傷，加重術後的不適或引發潰瘍。抽菸和飲酒都會干擾胃黏膜的修復，請盡量避免。雖然出現併發症的機率不高，但是如果術後出現發燒、持續腹痛、解血便的狀況，務必盡快回診。
「縮小胃容量後不代表就可以任意進食，患者仍需調整飲食習慣，注重營養均衡，減少加工食品、甜食、糖飲。」鄭以勤醫師提醒，「術後飲食管理是維持減重效果的關鍵。減重的核心是藉由控制飲食和增加運動達到熱量赤字，才能持續降低體重，降低復胖的機會。」
根據研究接受無痕胃拉提術後一年，患者通常能減少15%至20%的體重。鄭以勤醫師說，醫師會和患者共同制定減重目標，必要時也可以考慮搭配藥物治療以提升減重效果。
筆記重點整理
體重過重會對健康造成危害，可能導致高血壓、高血脂、糖尿病、脂肪肝、痛風、關節炎、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等併發症，也會增加罹患多種癌症的風險，是必須正視的健康議題。
傳統的縮胃手術是以腹腔鏡進行，會切除部分器官，也會在體表留下傷口。無痕胃拉提手術(內視鏡袖狀胃縫合術, ESG)是使用胃鏡在胃內進行縫合，縮小胃的容積，幫助減少食量，達到減重的效果。無痕胃拉提手術不需切除任何器官，也不會在身體表面留下傷口。患者通常在手術當天即可回家，第二天便能恢復日常活動。
對肥胖患者而言，無痕胃拉提是可逆、風險較低的選擇之一。根據研究接受無痕胃拉提術後一年，患者通常能減少總體重15%至20%的體重。
縮小胃容量後不代表就可以任意進食，患者仍需調整飲食習慣，注重營養均衡，減少加工食品、甜食、糖飲。術後飲食管理是維持減重效果的關鍵。
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石
你也有「飲食越清淡就越健康」的迷思嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，早餐若是過度清淡，可能會造成嚴重後果，不只會缺乏營養素，可能還會引發膽結石等風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
全台首例「本土球黴菌症」！北部5旬男確診 3症狀當心
台灣確診首例球黴菌症本土病例。疾管署今（9日）證實，一名北部50多歲本國籍男性未曾出國，卻因職業暴露感染球黴菌症，引發外界關注。疾管署呼籲，貨櫃相關從業人員務必提高警覺，避免吸入受污染塵土。疾管署副署長林明誠指出，這名男性從事貨櫃作業，主要負責貨櫃內修補與清潔工作，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 天前 ・ 2
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
危險！手搖飲當水喝「她手腳不受控跳舞」 報告數值超嚇人
手搖飲雖然方便，可以滿足口腹之慾，但是千萬不可以替代水來喝。就有一名20歲女子，體重急速下降，手腳出現不自主手舞足蹈的症狀，檢查後才發現罹患一種罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師詢問後，發現女子每天只吃一餐，而且幾乎不會喝水，只喝手搖含糖飲料，因此造成血糖先低後高的劇烈波動，釀成恐怖疾病。太報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
罕見！阿嬤罹7種原發癌「還活20年」 醫：壞細胞多、但不致命
高雄三地集團創辦人鐘嘉村因身體不適，在羈押期間送醫戒護治療。其律師表示，鐘嘉村罹患肝癌、腎臟癌及膀胱癌等3種癌症，法官考量其健康狀況，准予有條件交保。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這類多重原發性癌症患者體內癌細胞雖然肆虐，但並非絕症。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
喝1類飲料肚子恐變大！醫揭自己也受害 陷 「正常體重肥胖」
近日能量飲料走進校園，部分學生為了維持精神，提升上課專注力開始飲用，引發網路熱議。對此，醫師姜冠宇建議，別說小孩，成人也最好不要喝，不但會讓肚子變大，甚至會影響睡眠品質，並稱他以前擔任住院醫師時也喝能量飲，看到自己的肚子超挫折。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話