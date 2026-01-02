胃食道逆流吃藥仍反覆發作？ 賁門鬆弛靠這招擺脫困擾





【NOW健康 楊芷晴／台中報導】許多民眾長期飽受胃食道逆流之苦，即使規律服用藥物仍反覆發作，嚴重影響生活品質。一名從事廚師工作的郭先生，因胃酸逆流長年反覆發作，雖然有服藥控制但仍出現多處潰瘍，在接受長安醫院肝膽腸胃科許鈺銓醫師施作「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」後，終於擺脫藥罐子生活，恢復良好並順利出院。



胃食道逆流與不規律飲食高度相關 賁門惡化胃藥也難舒緩



為了讓客人準時享用熱騰騰的佳餚，廚師郭先生自己的用餐時間卻因此極度混亂，經常在出菜空檔，不到3分鐘就狼吞虎嚥解決一餐。許鈺銓醫師說明，不規律的飲食習慣與胃食道逆流高度相關，服用胃藥雖然能緩解症狀，但長期服用仍須注意藥物的副作用、營養吸收及對腸胃道健康的影響。

胃食道逆流持續困擾郭先生超過兩年，近期症狀加劇，即使服用胃藥仍難以舒緩，再次安排胃鏡檢查，結果發現胃與食道交接的賁門已經惡化到「Hill's分級第三級」，導致胃酸逆流到食道，許鈺銓醫師形容：「胃就像是裝了湯湯水水的塑膠袋，卻沒用繩結繫緊，很容易就噴濺出來」。

賁門鬆弛造成的胃食道逆流 透過胃鏡搭配電燒才可能治本



許鈺銓醫師強調，賁門鬆弛造成的胃食道逆流，藥物只能治標，治本需透過手術收緊賁門周邊括約肌，「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」就是利用胃鏡搭配電燒，利用組織癒合後產生的纖維化收縮效應，免開刀就能恢復括約肌彈性。就像是替賁門做一次「醫美雷射」，讓原本鬆弛的組織重新變得緊緻。



許鈺銓醫師提醒，出現胃食道逆流症狀，應該尋求專業醫師的診斷與治療，長期自行服用胃藥，輕則出現便秘、腹瀉等症狀，重則可能影響腸道菌叢，影響鈣、鎂與維生素B12等營養素吸收，甚至與骨鬆風險相關。若症狀反覆，更應透過胃鏡檢查，確認是否為賁門鬆弛，並及早介入治療，避免忽視病情而增加巴瑞特氏食道或食道癌的風險。



# 首圖來源／長安醫院提供



