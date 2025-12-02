胃食道逆流敲警鐘！醫：是生活節奏失衡的反映

胃食道逆流並非單純胃酸過多問題，而是身體多重系統失衡的結果。根據2025年《BJS Open》期刊發表的綜論研究，胃食道逆流實際上是胃酸分泌、神經調控和括約肌反射三大系統節奏失調所致。

某些人的氫鉀幫浦特別敏感，容易受到壓力、飲食習慣等因素影響而被「吵醒」，導致胃酸突然大量釋放。（示意圖／Pixabay）

基因醫師張家銘解釋，胃酸產生的關鍵在於胃壁上的氫鉀幫浦，就像是胃酸的電源開關。研究發現，某些人的氫鉀幫浦特別敏感，容易受到壓力、飲食習慣等因素影響而被「吵醒」，導致胃酸突然大量釋放。「這不是胃出問題，而是分子層級的敏感反應，」張家銘表示，「這也解釋了為何部分患者使用傳統抑酸藥效果有限。」

廣告 廣告

研究指出，胃酸上竄的關鍵機制是下食道括約肌的「暫時性鬆弛」。張家銘說明，這種現象源於迷走神經接收到錯誤訊號，誤以為需要吞嚥而自動打開括約肌，讓胃酸有機會逆流而上。「許多人飯後久坐、滑手機或長時間聊天後突然感到胸口灼熱，正是因為身體壓力訊號導致神經判斷失準。」

另一個被忽略的重要因素是食道清酸能力減弱。張家銘指出，健康的食道需依靠蠕動和唾液中的重碳酸鹽來清除胃酸，但壓力、缺水、熬夜等現代生活習慣會減少唾液分泌，使胃酸在食道停留時間延長。「即使酸暴露量不多，只要停留時間過長，仍會引起胸悶、咳嗽等不適症狀。」

張家銘提出，調整胃酸節奏包括將晚餐時間提前至睡前三小時以上。（示意圖／Pixabay）

針對胃食道逆流的改善，張家銘提出三大方向的生活調整建議。首先是調整胃酸節奏，包括將晚餐時間提前至睡前三小時以上，減少油脂攝取以加速胃排空。其次是穩定迷走神經，如飯後散步十分鐘、睡覺時稍微墊高床頭。第三是提升清酸能力，包括多喝水、咀嚼無糖口香糖、放慢進食速度等。

「逆流不是疾病，而是身體在提醒我們生活需要重新調整，」張家銘總結道，「當酸的節奏、神經的節奏、食道的節奏失衡，其實都是我們生活節奏失衡的反映。」他強調，透過理解胃食道逆流的分子機制，患者能更有效地從生活習慣著手改善症狀，讓身體回歸平衡狀態。

延伸閱讀

首談不選台北市長原因！王世堅：我心中有3人是首選

基隆汐止「油味自來水」影響15萬戶！ 基市府追到可疑車輛

黨產條例排除救國團逕付二讀！黨產會：深感遺憾