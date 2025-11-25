胃食道逆流 中醫採疏肝和胃、消食導滯方十針灸緩解

現代人生活及課業壓力緊張，加上三餐不規律，晚上飯後累到直接平躺休息，久而久之出現容易脹氣、打嗝、胸口灼熱及胸口悶脹感，甚至伴隨酸水上逆至咽喉，進而出現咽喉不適感，不僅影響食慾，還可能引發咳嗽，長期下來症狀越來越明顯，服用成藥都難以緩解，嚴重時會影響睡眠品質；柳營奇美醫院中醫部李俞生醫師提醒民眾，若有上述這些症狀，就要懷疑是否罹患胃食道逆流。

李先生因工作壓力大生活緊繃，進食速度過快且常邊工作邊用餐，進食後出現胃部悶脹，甚至嘔吐伴隨胸悶及橫膈下悶痛，因而前至柳營奇美醫院中醫門診求診，經中醫師判斷為腹腔壓力大引發消化道傳導失常，造成食道下端與胃部開口噴門無法正常緊閉，導致進食量多就容易嘔吐，以中藥柴胡疏肝散加減，針灸及外用貼布緩解胃部悶脹不適感，並衛教正確飲食方法後，症狀立即獲得緩解。

另一名鄭先生則是平時多外食，三餐時間不規律，有吃宵夜習慣並以麵包為主食，近來持續出現胃部悶痛感，合併口腔出現酸臭味道，至醫院求診經中醫師診察後，以中藥調理與耳穴敷貼按摩，並衛教其平常飲食種類宜忌及正確用餐時間，在持續服用中藥及配合更動飲食習慣後，目前已無胃部悶脹悶痛感。

李俞生醫師表示，胃食道逆流是一種常見的慢性消化系統疾病，根據衛福部統計，近年盛行率已經攀升到25%，亦即平均四人當中就有一人有胃食道逆流情況，並且持續有年輕化趨勢；發生原因主要是與鄰近器官的保護機制失效，這種失衡可能食道與胃交界處瓣膜機制缺陷，導致無法應對跨膈的壓力；平衡被破壞最常見原因是食道裂孔疝氣、食道動力障礙、腹壓升高（肥胖）和胸壓降低（慢性肺部疾病）。

李俞生醫師指出，當過度壓力緊繃時，人體交感神經會持續處於興奮狀態，減緩胃腸消化蠕動速度，長久下來容易造成持續性的消化潰瘍；而暴飲暴食加上三餐不規律，特別是有吃消夜習慣或是飯後久坐或平躺，都會加重腹腔壓力，長期下來易誘發橫膈膜及食道功能出現障礙。

若反覆出現胃酸逆流和火燒心等症狀，則會破壞食道黏膜屏障並引發食道發炎反應，長久下去可能演變成巴瑞氏食道炎（食道癌前病變）。

李俞生醫師進一步說明，中醫治療採辨證論治方式，主要方針以「疏肝和胃」來改善壓力緊繃引發的胃食道逆流，除了運用藥物之外，可配合針灸按摩太衝穴搭配內關穴、中脘穴，也可配合耳穴位置的耳神門、肝點及胃點。

「消食導滯和胃」來改善暴飲暴食引發的食物積滯胃腸，以「降氣化痰」來改善胃酸逆流，同時配合調整日常飲食習慣及生活作息，能改善各項症狀；此外，中醫治療胃病另一個功能是保護胃黏膜，增加胃酸排空，透過適當處方，讓被胃酸侵襲的胃黏膜獲得修復，改善胃黏膜潰瘍。

胃食道逆流雖常見，若輕忽不治療，除會影響日常的生活品質外，若長期未改善，恐還會造成食道的病變，建議平時應保持規律作息、吃東西時要細嚼慢嚥、避免宵夜與高油甜食，並適度地紓壓，才能從根本調整身心，維護消化系統的健康。