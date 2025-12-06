背住戶下樓 數度摔倒 港消防員用盡全力救人

香港宏福苑大火奪走至少159條人命，消防員更成為無數災民在這場大火中最強的希望。（圖／達志影像TPG）

香港宏福苑大火奪走至少159條人命，多名倖存者至今仍心有餘悸。宏泰閣住戶張先生回憶，能活下來全靠消防員冒死破門、背著他在高溫和濃煙中一步步往下走。消防員甚至幾度摔倒、地上的水是燙的，比溫泉水還燙，消防員仍咬牙救人，成為無數災民在這場大火中最強的希望。

香港宏福苑大火奪走至少159條寶貴生命，倖存者張先生在絕望中獲救的經歷令人動容。這場慘劇發生在宏泰閣，張先生在濃煙瀰漫的環境中，幸遇消防員破門而入，將他背出火場。專家提醒，災後心理創傷不僅影響成人，對小朋友的心理健康也會造成嚴重衝擊，家人需密切關注災民情緒變化至少3至6個月，以防延遲出現的心理問題。

在這場香港宏福苑大火中，宏泰閣居民張先生與死神擦肩而過，他回憶起當時逃生的驚險時刻仍心有餘悸。張先生表示，他逃到後樓梯時，濃煙在短短1分鐘內就湧了過來。當時身處火災最嚴重的宏泰閣，正當他以為必死無疑時，消防員破門而入，讓他看到了生存希望。

張先生描述，消防員背著他下樓時，兩人都摔倒好幾次，因為消防員已經非常疲倦。樓梯上沖下來的水讓他全身溼透，而且那些水非常燙，他相信比溫泉水還要燙，這是因為火場溫度極高。在逃生過程中，張先生進入半昏迷狀態，幾度跌倒，想扶牆站起來時發現連牆都燙得無法觸碰。

在這絕望時刻，張先生回憶，消防員要求他再趴回到背上，但他已經沒有任何力氣。當時他看不到前方，只能看到消防員頭上的燈，就像天使的光環一樣。最終，張先生靠著消防員半背半拉，邊跌倒邊重新站起來地逃出火海，成功坐上救護車獲救。

香港家庭教育中心負責人何珈燕提醒，在這種重大事故發生後，不少災民會出現情緒低落甚至負面情緒，小朋友也不例外。何珈燕強調，當小朋友看到父母似乎都很困擾、大人都很忙碌時，他們未必會覺得適合表達自己的感受，反而會選擇壓抑情緒。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，這種情況可能會影響小朋友的學習、睡眠和社交生活，甚至讓他們對人失去信心，之後可能產生抑鬱症、焦慮症等問題。

專家指出，除了首當其衝的災民和救援人員外，一般民眾也要謹慎觀察家庭成員的情緒變化，持續關注至少3至6個月，因為情緒異常的狀況有可能會慢慢浮現，現在看似沒事，不代表真的沒有問題。

